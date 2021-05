Riqualificazione Autostrada A20: dall’11 maggio iniziano i lavori allo svincolo di Milazzo

Continuano i lavori di manutenzione delle Autostrade Siciliane. Nell’ambito degli interventi programmati nelle prossime settimane sull’A20 Messina – Palermo, il CAS (Consorzio per le Autostrade Siciliane) ha annunciato che a partire da domani 11 maggio 2021 cominceranno i lavori di scarificazione e asfalto sullo svincolo di Milazzo.

Ecco in quali giorni e quali tratti verranno interdetti al transito per la messa in sicurezza e il rifacimento del manto stradale dell’A20 Messina-Palermo:

dalle ore 9.00 dell’ 11 maggio , alle ore 24.00 del 12 maggio , chiusura della rampa di ingresso in autostrada in direzione Messina ;

dalle ore 9.00 del 12 maggio , alle ore 24.00 del 14 maggio , chiusura della rampa di ingresso in autostrada in direzione Palermo ;

dalle ore 9.00 del 18 maggio , alle ore 24.00 del 19 maggio , chiusura della rampa di uscita per i veicoli provenienti da Palermo ;

del , alle ore del , chiusura della ; dalle ore 9.00 del 19 maggio, alle ore 24.00 del 21 maggio, chiusura della rampa di uscita per i veicoli provenienti da Messina.

