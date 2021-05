Manutenzione Autostrade Siciliane A18 e A20: come cambia la viabilità da oggi

Programma fitto di interventi, quello stilato dal Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), che prevede la manutenzione delle autostrade A18 (Messina-Catania) e A20 (Messina-Palermo). Anche questa settimana, infatti, le autostrade saranno interessate da lavori di monitoraggio e riqualificazione strutturale.

I lavori prevedono quindi un cambiamento della viabilità a partire da oggi, lunedì 10 maggio. «Il fitto programma – si legge nella nota del CAS – ha l’obiettivo di restituire in tempi celeri una condizione di percorrenza più fluida, in particolare sulla tangenziale di Messina, e portare nel medio termine al definitivo rinnovo in sicurezza dei circa 300 chilometri gestiti».

Il cronoprogramma della manutenzione delle autostrade

Da oggi – lunedì 10 maggio – partiranno, da cronoprogramma, le indagini georadar sulla A18 Messina – Catania, nello specifico, i lavori riguarderanno le gallerie di:

Briga

Vallediana

S. Chiara

Schiavo

Serra

Caccamo

Velardi

S. Stefano

Al fine di consentire i monitoraggi strutturali, sino a venerdì 14 verrà parzializzato il traffico nella carreggiata in direzione Messina, tra il km. 7,200 e il km. 3,500.

Solo il 17 e 18 maggio la stessa carreggiata di valle rimarrà invece chiusa tra il km. 12,368 ed il km. 3,447. Il traffico sarà deviato con un doppio senso di circolazione sulla corsia opposta.

Continuano gli interventi sulla A20 Messina – Palermo

Già nei scorsi, erano stati avviati gli interventi di manutenzione e rifacimento dell’asfalto delle autostrade sulla A20 Messina – Palermo. Adesso continuano anche le indagini strutturali sui cavalcavia e sempre da oggi e fino alla fine di maggio verranno alternativamente parzializzati alcuni tratti in entrambe le direzioni di marcia, al fine di mettere sotto la lente tutti i ponti presenti.

Inoltre, da martedì 11 a giovedì 13 maggio verranno effettuate le prove di carico sulle due campate del viadotto Zappulla, ricadente tra i comuni di Rocca di Caprileone e Capo D’Orlando. Per verificarne l’elasticità strutturale l’11 e il 12 verrà chiusa la carreggiata di valle (in direzione Messina) e il 13 e 14 quella di monte (in direzione Catania). In entrambi i casi i veicoli saranno deviati sulla corsia opposta con doppio senso di circolazione.

Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati.

(Foto di repertorio)

