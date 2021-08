Autostrada A18 Messina-Catania: rimosso il doppio senso tra Santo Stefano e Itala

A comunicarlo è il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS): alle 5.00 del mattino di oggi, 20 agosto, è stato rimosso il doppio senso di circolazione di 8km tra le località di Santo Stefano e Itala, sull’autostrada A18 Messina-Catania. La chiusura di un tratto di strada era stata disposta per allestire urgentemente un cantiere utile a realizzare all’interno della galleria Barune alcuni delicati lavori di messa in sicurezza.

Dagli accertamenti eseguiti dal CAS, le condizioni del tunnel erano apparse particolarmente rischiose per gli automobilisti in transito. Di conseguenza, il Consorzio aveva disposto interventi urgenti di messa in sicurezza. La carreggiata autostradale lato monte (in direzione Catania) era quindi stata chiusa e, nel tratto di 8km tra Santo Stefano e Itala era stato istituito il doppio senso di circolazione. Ultimati gli interventi, il cantiere è stato rimosso e da oggi si è tornato a circolare regolarmente lungo le due carreggiate, «in tempo – sottolineano dal Consorzio Autostrade Siciliane – per favorire l’intenso traffico veicolare del contro esodo previsto per i prossimi giorni e in particolare modo per questo weekend».

