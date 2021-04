Autostrada A18 Messina-Catania, chiude per lavori il casello di Giardini

Non si fermano i lavori di manutenzione dell’autostrada A18 Messina-Catania. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha fatto sapere che lo svincolo di Giardini in uscita per i veicoli in transito in direzione Catania sarà temporaneamente chiuso. Sono infatti previsti nei prossimi giorni i lavori di rifacimento del manto stradale delle carreggiate dello svincolo di Giardini Naxos.

La chiusura durerà due giorni dalle ore 07:00 di martedì 6 sino alle ore 20:00 di giovedì 8 aprile 2021.

Nel frattempo, Autostrade Siciliane sta svolgendo interventi di manutenzione anche sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Fino al 31 maggio è previsto l’adeguamento dell’impianto elettrico del casello di Villafranca Tirrena, mentre lo svincolo di Patti subirà, dal 7 al 15 aprile, delle modifiche in entrata e in uscita.

Due settimane fa il comitato Autostrade Sicure di CittadinanzAttiva Messina ha chiesto la revoca della concessione autostradale al CAS in virtù dei sempre più frequenti incidenti che avvengono proprio sull’autostrada A18 Messina-Catania. «Senza andare lontano – denunciano i promotori – basta ricordare la frana di Letoianni, che fra poco festeggerà i sei anni di vita e la galleria Giardini, che per quasi 12 mesi ha lasciato in ostaggio Giardini Naxos e Taormina, anche in questo caso nessuno ha chiesto scusa agli utenti. La gestione disastrosa del CAS, oltre ad evidenziare una totale inefficienza e inadeguatezza di chi, nel tempo, ne ha avuto la gestione, ha evidenziato l’assoluta indifferenza del Consorzio per i diritti degli utenti, costretti al pagamento di un pedaggio, al quale non ha mai fatto riscontro la sicurezza e l’adeguatezza dei servizi».

