Autostrada A18 Messina Catania, al via nuovi lavori: cosa cambia per gli utenti

Continuano i lavori per la manutenzione e la messa in sicurezza dell’autostrada A18 Messina Catania. A partire da oggi, venerdì 23 ottobre 2020, e fino al 21 aprile 2021, si interverrà per il ripristino delle barriere e dei cordoli ammalorati. Lo comunica il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), che annuncia anche nuove modifiche alla viabilità.

Gli interventi programmati dal CAS riguarderanno, nello specifico il tratto dell’autostrada A18 Messina Catania in corrispondenza dei viadotti Fago, Tagliaborse I-II-III e del sottopasso della strada provinciale 49/I. Come anticipato, si lavorerà per rimettere in sesto barriere e cordoli ammalorati, in entrambi i sensi di marcia.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza, da oggi, venerdì 23 ottobre 2020 e fino al 21 aprile 2021 sono state disposte le seguenti limitazioni e modifiche alla viabilità: in entrambe le direzioni è prevista la parzializzazione del tratto compreso tra il km. 61,780 e il km. 55,076, mediante una chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e sorpasso.

«Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali – sottolineano dal Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato».

