Auto rimosse a Messina: ATM attiva il servizio a chiamata per il ritiro. Numeri e orari

ATM Spa attiva un nuovo servizio a chiamata per il ritiro delle auto rimosse a Messina con i carro-attrezzi e portate nel deposito al numero 2 di via Maregrosso. Vediamo come funziona, gli orari e il numero da chiamare.

Auto rimosse perché in divieto di sosta (con rimozione coatta) o sulle strisce che delimitano le fermate dei bus di ATM. L’Azienda del Trasporto Pubblico Locale di Messina ha deciso di attivare un nuovo servizio a chiamata per consentire ai proprietari di ritirare il proprio mezzo.

In alcune giornate e orari sarà possibile recarsi direttamente al deposito per ritirare l’auto rimossa, in altri occorrerà chiamare con una mezz’ora di anticipo. Il numero da contattare per ritirare la propria auto è il 334 1146949. Di seguito, tutti i dettagli, i giorni e gli orari:

dalla domenica al giovedì dalle ore 00:30 alle ore 06:30 – per ritirare la propria auto sarà necessario chiamare il numero 334 1146949 ed entro 30 minuti dalla chiamata si potrà procedere al ritiro del veicolo;

dalla domenica al giovedì dalle 6:30 alle 00:30 – sarà possibile ritirare l'auto recandosi direttamente presso il deposito di via Maregrosso n°2;

venerdì e sabato – l'ufficio sarà aperto h24.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dell’ATM Messina Spa.

