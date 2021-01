Attacchi social ad Antonella Russo. Azione Sicilia: «Il Sindaco prenda le distanze e ponga rimedio»

«Da cittadina attiva, da donna, da referente regionale di un partito che ha tra i suoi fondamenti la concretezza, la pacatezza, il rispetto dell’altro e il dialogo, esprimo a nome mio e dell’intero coordinamento regionale di Azione Sicilia assoluta solidarietà nei riguardi dell’avvocato Antonella Russo che, in queste ore, sta ricevendo insulti e offese personali a mezzo social», così Eleonora Urzì Mondo, responsabile regionale comunicazione del partito di Carlo Calenda.

«La consigliera comunale del Pd, ‘colpevole’ di aver chiesto ufficialmente chiarimenti circa la gestione della raccolta rifiuti dei positivi al Covid, è stata, come è noto, destinataria di un’accesa quanto discutibile requisitoria del primo cittadino di Messina, in diretta.

Al di là del fatto che Russo non ha fatto altro che il proprio dovere, indirizzando oltretutto l’interrogazione anche all’Asp, troviamo inaccettabile l’uso disgustoso che certi webeti (che di solito sono social supporters di questo o quel personaggio, partito o politico) fanno dei social network, ritenendo che da dietro un display siano autorizzati ad offendere, denigrare e affibbiare epiteti disdicevoli.

La storia recente ci insegna come i social siano spesso teatri di deprecabile aggressività; senza dimenticare le circostanze in cui la violenza ha successivamente sconfinato il muro della virtualità per assumere i contorni di una indecente, e talvolta drammatica, realtà.

Il sindaco comunica primariamente attraverso la sua fanpage? Sarebbe allora quantomeno auspicabile che dedicasse a questa vicenda un ulteriore post, al fine di prendere nettamente le distanze dalle abbiette uscite di certi suoi sostenitori.

Per non parlare di quel “cretina” che brutalizza un dialogo, quello tra membri delle istituzioni, che mai dovrebbe superare determinati limiti», conclude il membro del coordinamento regionale siciliano di Azione.

