Nuovi bus, nuove divise e defibrillatori sui mezzi di ATM: «Scommessa vinta»

Una giornata di new entry importanti in casa ATM Spa. L’azienda che gestisce il trasporto pubblico di Messina ha presentato 13 nuovi bus che andranno a rinforzare la flotta aziendale, che, parola del presidente Giuseppe Campagna, può contare adesso su 119 mezzi. Non si è trattato però soltanto di autobus. A sorpresa, infatti, sono state annunciate anche delle nuove divise per gli autisti e l’acquisto di defibrillatori che saranno a bordo dei bus in caso di emergenza.

In particolare, a Messina sono arrivati oggi 13 autobus (2 saranno consegnati più avanti) lunghi 12 metri, 8 “Iveco” e 5 “Temsa”, di cui 11 alimentati a gasolio e 2 full-hybrid. Per le vetture sono stati stanziati 2 milioni e mezzo di euro; per i defibrillatori sono stati spesi 120.000 euro; mentre per le divise, disegnate dalla studentessa del liceo artistico “Basile”, Chiara Bellomia, e prodotte dalla ditta Forint (Gruppo Marzotto), ATM ha attinto dal proprio bilancio altri 390.000 euro. In totale, un investimento di due milioni e mezzo di euro.

Le novità di ATM esposte dal presidente Campagna: non solo bus

«Per noi era una scommessa e abbiamo vinto» ha detto il presidente Campagna. «Siamo riusciti a far arrivare degli autobus in tempo record a Messina grazie a un avviso pubblico per mezzi pronta consegna. Mentre le aziende di trasporto aspettano 8 mesi per avere degli autobus noi li abbiamo avuti in così poco tempo grazie al fatto che ci presentiamo sul mercato con una solidità economica importante, per cui i fornitori si sentono tranquilli. E se oggi qui abbiamo i vertici nazionali di Iveco e di Temsa vorrà dire certamente qualcosa».

Il numero uno di ATM SpA loda il lavoro svolto finora nel garantire il servizio bus agli utenti. «L’azienda – prosegue – ha ormai fatto il salto di qualità e con questi mezzi nuovi tendiamo a essere sempre più efficienti nei servizi. Su 1200 corse che facciamo al giorno ne saltiamo non più di 20, con un’incidenza del 2%, tipica dei servizi metropolitani».

Un altro cambiamento su cui i cittadini potranno fare affidamento è la presenza dei defibrillatori a bordo. «Hanno una funzione importante – dichiara Campagna –, tutti gli autobus saranno dotati di defibrillatori. Abbiamo già iniziato a formare il nostro personale con i corsi sull’uso del defibrillatore. Questo significa che la città avrà a disposizione 100 mezzi sui quali ci sono i defibrillatori con un collegamento in tempo reale con la centrale operativa del 118 e riusciamo a dire dove si trovano i defibrillatori».

Sulle divise, il commento di Luciano Munaretto, amministratore delegato di Forint SpA (Gruppo Marzotto): «Abbiamo fatto le divise in modo classico, rispettando tutte le normative previste per le aziende di trasporto d’Italia. Il prodotto è un prodotto di ottima qualità, la filiera è nostra e lo garantiamo al 100%».

