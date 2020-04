ATM Messina. Venerdì 1 maggio attiva solo la linea Shuttle: gli orari dei bus

Corse e orari ridotti domani, venerdì 1 maggio, per i bus di ATM Messina, in occasione della Festa dei Lavoratori. Per tutta la giornata, infatti, l’Azienda manterrà attiva esclusivamente la linea Shuttle, che coprirà il solito tragitto da Nord a Sud e viceversa. Tutti gli altri autobus saranno soppressi. La decisione rientra tra le misure di contenimento del coronavirus disposte dal Comune e dall’Azienda.

A comunicarlo sono i commissari liquidatori di ATM Messina Pietro Picciolo, Fabrizio Gemelli e Roberto Aquila e il direttore generale della Partecipata Natale Trischitta. Per la giornata del 1° maggio, quindi, circoleranno per la città dello Stretto solo i bus Shuttle, tutte le altre linee saranno soppresse per effetto della disposizione dell’Amministrazione Comunale. Gli operatori di esercizio, gli autisti, verranno collocati in ferie d’ufficio.

ATM Messina: gli orari dei bus Shuttle per il 1° maggio

Per la giornata di domani, venerdì 1 maggio 2020, la linea bus Shuttle di ATM Messina sarà l’unica attiva e garantirà il servizio tra le 6.00 e le 21.00 seguendo questi orari.

Partenza dal capolinea di Giampilieri Superiore

07.00;

08.30;

11.00;

12.30;

18.00;

19.30.

Partenza dal capolinea di Torre Faro

07.00;

08.30;

11.00;

12.30;

18.00;

19.30.

