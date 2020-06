ATM Messina Spa: il 30 giugno ultimo giorno per cambiare i vecchi biglietti

È il 30 giugno l’ultimo giorno utile per cambiare i vecchi biglietti di ATM Messina. Con la nascita della ATM Spa – presieduta da Giuseppe Campagna – arrivano, infatti, i nuovi titoli di viaggio e di sosta. Per la sostituzione è possibile recarsi in qualsiasi rivenditore affiliato, presso i box (Cavallotti, Annunziata, Villa Dante, Bonino Zir) e presso gli uffici di via La Farina 336.

Per quanto riguarda, invece, i secondi pass della ZTL, con scadenza aprile, maggio e giugno, saranno validi fino al 31 luglio 2020. A partire da lunedì 20 luglio 2020 sarà possibile effettuare il rinnovo dei pass presso la biglietteria Cavallotti. I secondi pass ZTL non ancora scaduti verranno considerati validi fino alla loro naturale scadenza. Rimane l’obbligo per i possessori del secondo pass di esporlo sul proprio veicolo al fine di evitare di essere sanzionati dal personale incaricato della verifica.

ATM Messina Spa: quanto costano i nuovi biglietti? Nuova veste grafica e nuovi prezzi per l’ATM Spa, la società per azioni del Comune di Messina che amministra e gestisce il trasporto pubblico di Messina. Il piano tariffario dei titoli di viaggio: Biglietto validità 100 minuti: € 1,50;

Biglietto ordinario validità 2 corse nella stessa giornata: € 2,50;

Biglietto validità una giornata tutte le corse: € 4,00;

Biglietto a bordo: € 2,00.

(3)