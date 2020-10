ATM Messina, parcheggio Zaera gratuito per chi si abbona ai mezzi pubblici

L’ATM di Messina lancia una campagna di agevolazioni per chi decide di abbonarsi ai mezzi pubblici (tram e autobus). La strategia tariffaria mira a invogliare i messinesi a lasciare l’auto a casa e usufruire del TPL (Trasporto Pubblico Locale). Inoltre – per gli abbonati – il parcheggio Zaera sarà gratuito.

«Grazie alle tariffe applicate per gli abbonamenti al Tpl – spiega il Presidente del CdA Giuseppe Campagna – i cittadini potranno beneficiare di un significativo risparmio, con il vantaggio di non doversi preoccupare di munirsi di biglietto prima di salire a bordo dei mezzi e di non dover guardare l’orologio, considerato che l’abbonamento è valido su tutte le linee h24».

Agevolazioni ATM per tutte le linee bus e tram:

abbonamento mensile: 35 euro;

abbonamento trimestrale: 90 euro;

abbonamento annuale: 250 euro.

Chi si abbona al TPL può peraltro usufruire di un ulteriore beneficio: parcheggiare gratuitamente all’interno del parcheggio Zaera, nelle cui vicinanze si trovano le fermate di autobus e tram.

Pensionati, disoccupati e studenti:

abbonamento mensile per pensionati sotto i minimi INPS e disoccupati iscritti nelle locali liste di disoccupazione: 10 euro

abbonamento annuale studenti: 80 euro

L’Azienda Trasporti sottoscrive infine abbonamenti annuali individuali (tutte le linee) a 150 euro con dipendenti (minimo 100 persone) di enti pubblici e privati, scuole, sindacati.

Il parcheggio Cavallotti di Messina

Inoltre, le agevolazioni ATM prevedono una scontistica anche per il parcheggio Cavallotti di Messina, che nelle intenzioni dell’Azienda Trasporti della città, può diventare un punto di riferimento per i messinesi e per i viaggiatori abituali che vogliono lasciare la propria auto in un luogo custodito.

«Per quanto riguarda il parcheggio Cavallotti – afferma Campagna – siamo sicuri che presto la città non ne potrà fare a meno, anche perché l’Amministrazione ha giustamente iniziato una battaglia contro la sosta selvaggia e quella struttura consente di ospitare 410 vetture. Il Cavallotti sorge inoltre in una zona centrale della città e siamo certi che i cittadini impareranno ad apprezzarlo sempre di più».

abbonamento mensile h24: di 100 euro

abbonamento mensile tutti i giorni, dalle 7 alle 21: 70 euro

abbonamento mensile mattina, dalle 7 alle 15: 50 euro

abbonamento mensile pomeriggio, dalle 13 alle 21: 50 euro

abbonamento mensile notturno, dalle 20 alle 8: 50 euro

(8)