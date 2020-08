ATM Messina, il Presidente Campagna: «Presto tariffe speciali per i disabili»

Il presidente dell’ATM Spa di Messina, Giuseppe Campagna ha parlato di «imminente futuro» riferendosi alle tariffe speciali dedicate ai diversamente abili. È successo a seguito di un incontro tra Campagna e alcuni utenti per verificare l’accessibilità dei mezzi dell’Azienda Trasporti da parte di persone con disabilità.

Gli autobus sono a norma e «l’inginocchiamento laterale, vale a dire la manovra che permette ai bus di piegarsi su un lato ed estrarre la pedana per le persone sulla sedia a rotelle, funziona perfettamente.»

Aspetta l’autobus?

Occasione utile quella della verifica tecnica sui mezzi per discutere di una «politica tariffaria ad hoc per i cittadini con disabilità. L’Atm è disponibile a prevedere nell’imminente futuro agevolazioni per i cittadini diversamente abili che utilizzeranno il trasporto pubblico.»

Chi usufruisce delle tariffe speciali dell’ATM Messina?

Al momento le tariffe dell’ATM Messina, infatti, non prevedono nessun tipo di sconto per i diversamente abili.

Sono previste, invece, agevolazioni per:

pensionati

studenti

disoccupati

«Desideriamo – dice il presidente Campagna – che l’Atm diventi un punto di riferimento per tutti i cittadini. Anche le persone disabili devono essere messe nelle condizioni di spostarsi in città utilizzando i mezzi pubblici, che sono già tutti perfettamente a norma e consentono l’accesso a bordo anche a chi si trova su una sedie a rotelle. Per far sì che siano sempre più numerosi gli utenti con disabilità che scelgono di viaggiare sui mezzi Atm, pianificheremo nelle prossime settimane una politica tariffaria speciale».