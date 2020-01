ATM Messina. Cambiano i numeri delle linee bus: ecco l’elenco completo

374 Condivisioni Facebook Twitter

Ultima settimana prima dell’entrata in vigore del nuovo piano di trasporto invernale firmato ATM. Da sabato 6 ottobre, infatti, il trasporto pubblico a Messina cambierà in maniera sostanziale, con una vera e propria rivoluzione che avrà per protagonisti i bus. Oltre alla novità fondamentale, ovvero l’introduzione dello Shuttle che percorrerà la città da Giampilieri a Torre Faro, con corse ogni 20 minuti, sono stati modificati anche i numeri delle linee bus.

Di seguito la nuova numerazione dei bus ATM che entrerà in vigore sabato:

Linea 1 Shuttle GIAMPILIERI-TORRE FARO – ogni 20 minuti

linea 2 Altolia/Briga

linea 3 Pezzolo

linea 4 S.Stefano Briga

linea 5 Mili/Galati

linea 6 Larderia

linea 7 Zafferia

linea 8 S.Lucia

linea 9 S.Filippo Cep/Unrra

linea 10 S.Giovannello

linea 11 Cumia

linea 12 Bordonaro sup.

linea 12b Bordonaro inf.

linea 13 Messina 2

linea 14 Camaro

linea 15 Cataratti

linea 16 Montepiselli

linea 17 Città Nuova

linea 18 S.Michele

linea 19 Giostra

linea 20 S.Licandro

linea 21 Circonvallazione

linea 22 Conca d’oro

linea 23 Annunziata

linea 24 Panoramica

linea 25 Gesso

linea 26 Salice

linea 27 Curcuraci/Sperone

linea 29 Castanea/masse

linea 30 Curcuraci/Masse

linea 31 Papardo/Torre faro

linea 32 Ponte Gallo

linea 33 Ponte Gallo via A20

N1 Sud notturno

N2 Nord notturno

Diffuso anche il nuovo schema che illustra delle linee bus che mostra in maniera chiara il sistema a pettine su cui si basa il nuovo piano invernale. Esattamente come illustrato in maniera dettagliata durante la conferenza stampa di venerdì mattina, tutti gli autobus provenienti dai villaggi, giungeranno sull’unica direttrice, pensata proprio per collegare tutta Messina, da nord a sud.

L’obiettivo per progetto è liberare la città dal traffico causato dal confluire di tutte le linee alla Capoliena Cavallotti ma con questo nuovo piano i cittadini dovranno prendere almeno due mezzi per giungere dai villaggi e dalle zone collinari in centro. In quesa settimana si concentreranno anche i lavori per la nuova segnaletica orizzontale e verticale, necessaria per segnalare le fermate dello Shuttle n. 1 e i dieci punti di interscambio che diventeranno vere e proprie mini stazioni, dotate anche di punti ristoro. Per questo, però, bisognerà attendere almeno 8 – 10 mesi. Per capire, invece, se il muovo piano ATM funziona davvero, basterà attendere sabato 6 ottobre.

