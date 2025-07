Aspettando la quinta edizione di “Wine Not?”. Venerdì 11 luglio a Rometta la masterclass sui vini di Sicilia

La quinta edizione di Wine Not? sarà presentata venerdì 11 luglio alle ore 19:00 a Sant’Andrea di Rometta, presso il Largo Madonna del Sabato. La rassegna enoculturale si svolgerà nel borgo romettese domenica 3 agosto 2025. A presentarla, sarà la Pro Loco Sabatina – Sant’Andrea APS, presieduta da Emanuele Borghetti.

Quinta edizione di Wine Not?: i vini da degustare

L’evento ha avuto la sua presentazione ufficiale al Senato della Repubblica lo scorso 29 maggio, su invito ella senatrice Barbara Floridia. Le novità della quinta edizione di Wine Not? saranno illustrate da Antonio Borghetti, in rappresentanza della Proloco Sabatina. Non mancheranno gli interventi del sindaco di Messina Federico Basile e Antonio Cirino, primo cittadino del Comune di Rometta.

Per AIS Sicilia saranno presenti la vicepresidente Mariagrazia Barbagallo e Gioele Micali, delegato di AIS Taormina e responsabile degli eventi di AIS Sicilia; per Slow Food Messina APS la referente Adriana Sirone.

Alle fine della conferenza stampa, alle ore 21.00, prenderà il via la masterclass organizzata da AIS Taormina: “Noblesse oblige – Storie del vino di Sicilia tra autoctoni racconti e contaminazioni internazionali”. Gioele Micali e Mariagrazia Barbagallo condurranno tutti gli appassionati in un viaggio esclusivo tra i vini siciliani, alla presenza di alcuni produttori dei sette vini in degustazione:

Catalano Viticoltori Sauvignon Blanc Sicilia DOC

Alcesti Ninfea Sicilia DOC

Baglio di Pianetto Viafrancia Bianco Sicilia DOC

Cottanera L’Ardenza Sicilia DOC

Brugnano Honoris Causa Terre Siciliane DOC

Cristo di Campobello Lusirà Sicilia DOC

Tonnino Ceuso Sicilia DOC

Una masterclass imperdibile

Il Presidente Emanuele Borghetti ha spiegato: «si rinnova anche per quest’anno la proficua collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Sicilia e viene accolta con grande entusiasmo la nuova partnership con Slow Food Messina che, per la quinta edizione, gestirà e coordinerà l’area food della manifestazione che si svolgerà domenica 3 agosto 2025 a Sant’Andrea di Rometta».

Wine Not? è un evento organizzato dalla Pro Loco Sabatina – con il patrocinio del Comune di Rometta e della Città Metropolitana di Messina. Per la masterclass, che si svolgerà dinanzi alla Chiesa della Madonna del Sabato di Sant’Andrea di Rometta alle ore 21.00 dell’11 luglio 2025, i posti sono limitati e su prenotazione su www.winenotexperience.it

(9)