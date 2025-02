“Artisti al Museo”: domenica 23 febbraio il Comitato degli Artisti di Messina al giardino del Museo Regionale

Il Comitato degli Artisti di Messina fa rivivere il giardino del Museo Regionale Accascina della Città dello Stretto con l’iniziativa “Artisti al Museo”.

L’appuntamento è per domenica 23 febbraio, dalle ore 10:00 alle 13:00. Parteciperanno artisti di arti grafiche, visive, illustratori, fumettisti, giocolieri, musicisti, teatranti e performers.

L’iniziativa è aperta a tutti, si può partecipare in autonomia, rispettando le regole previste dal Regolamento degli artisti di strada del Comune di Messina.

Per info e adesione: comitatodegliartisti@gmail.com.

Arte e bellezza al Museo Regionale di Messina

Il giardino del Museo Regionale Accascina di Messina tornerà a rivivere grazie al Comitato degli Artisti e alla loro iniziativa “Artisti al Museo”. Arte e bellezza convivono in uno scenario unico, arricchito anche dalla “Casa delle Farfalle” che si è inaugurata lo scorso 14 febbraio.

I visitatori, oltre ad ammirare la bravura del Comitato degli Artisti di Messina, potranno ammirare anche le bellissime farfalle della mostra itinerante che provengono dall’America, dall’Asia, dall’Africa. Un appuntamento imperdibile che unisce il divertimento, la bellezza dello stare insieme con un’esperienza immersiva in un mondo magico arricchita dal valore delle proposte museali.

Le iniziative del Comitato degli Artisti di Messina

Il Comitato degli Artisti di Messina si impegna a portare l’arte in città e a diffondere i talenti nostrani.

Basta passeggiare per le vie di Messina e ammirare i dissuasori nel centro storico della città, che abbelliscono Piazza Basicò, Piazza Antonello, il Belvedere di Cristo Re, e la via Dina e Clarenza di fronte al Santuario di Montalto, per rendersene conto.

I dissuasori si collocano all’interno del progetto “Aracne – Azioni di promozioni e di riqualificazione del territorio della città di Messina” e l’obiettivo è semplice e ambizioso: recuperare la memoria storica della città con l’arte.

Il Comitato degli Artisti ha anche portato l’arte circense a Messina la scorsa estate con l’evento “Piazza Idea – Festival degli Artisti di Strada”. Piazza Lo Sardo ha accolto artisti di diverso genere come giocolieri, pittori, esperti delle più disparate discipline circensi e persino serpenti.

Le iniziative del Comitato degli Artisti di Messina non finiscono qui. A partire dalla scorsa primavera, hanno dato il via all’iniziativa “Visita la Via degli Artisti in piazza Duomo”. Il progetto aveva l’obiettivo di valorizzare Messina come città d’arte e ricca di talenti. L’idea è nata dall’Amministrazione Comunale in sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto in occasione dell’apertura della stagione crocieristica 2024.

Appuntamenti e iniziative che hanno sempre riscosso successo e portato a conoscere, sempre di più, la bellissima realtà degli Artisti di Strada. Non resta che continuare la conoscenza di questo fantastico mondo domenica 23 febbraio al Museo Regionale Accascina di Messina fra arte, bellezza e farfalle.

