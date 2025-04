Arriva la terza edizione del “ME Fashion Award”: il 7 maggio al Teatro Vittorio Emanuele

A Messina si premia la moda: l’appuntamento è fissato per mercoledì 7 maggio al Teatro Vittorio Emanuele con la terza edizione del “ME Fashion Award”, presentata questa mattina a Palazzo Zanca. Per la serata sono previsti talk, workshop e una serata di Gala durante la quale si svolgerà la premiazione. Coinvolte anche alcune scuole della Città dello Stretto e l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria.

Fino al 3 maggio, e ad esaurimento dei posti disponibili, gli inviti gratuiti per partecipare alla serata si richiedono a segreteriaeventi@comune.messina.it .

Il ME Fashion Award è patrocinato dal Comune di Messina, dalla Camera di Commercio, da Confartigianato, da Sicindustria e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. A curare l’organizzazione è Patrizia Casale, owner di E-Motion, con il supporto dell’Amministrazione comunale.

Rafforzare il brand Messina

Patrizia Casale ha ricordato che il ME Fashion Award è iniziato tre anni fa. «Non finirò mai di ringraziare l’Amministrazione per avermi dato fiducia nel far crescere questo piccolo grande sogno. È bello faticare insieme per raggiungere gli obiettivi».

Anche l’assessore ai grandi eventi Massimo Finocchiaro ha evidenziato la meticolosità e la puntualità di Patrizia Casale: «il primo anno ci siamo confrontati con un’idea di creare qualcosa che potesse essere riferimento per la città per rafforzare sempre di più il brand Messina, premiando i nostri talenti che abbiamo anche esportato. Il coinvolgimento poi degli istituti scolastici, insieme alla realizzazione di workshop e talk, evidenzia quanto sia importante creare connessioni tra il mondo della formazione, il territorio e quello del lavoro».

A presentare la terza edizione del ME Fashion Award, che si svolgerà mercoledì 7 maggio al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, sarà Elenoire Casalengo.

Finocchiaro ha ringraziato il presidente del Teatro Orazio Miloro per aver accolto la proposta di ospitare la manifestazione nei locali del teatro. «Patrizia ha avuto il patrocinio della Camera Nazionale della Moda e questo qualifica ancora di più la manifestazione. Lavorare tutti insieme sottolinea che queste attività sono nell’interesse di tutta la città».

I premiati del “ME Fashion Award”

Hanno rinnovato la loro partecipazione il Liceo Artistico E. Basile che realizzerà il disegno per i premi degli stilisti, l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria presente dalla prima edizione e con la quale è stato creato uno scambio creativo oltre sponda ed ancora l’IIS A.M.Jaci che si occuperà dell’accoglienza in teatro e, per la prima volta, l’IIS Verona Trento con i suoi studenti impegnati nei settori della grafica, della fotografia e dell’immagine.

Ospiti di eccezione del ME Fashion Award saranno: Samuel Peron, Alberto Urso, Glorius4, Eclittica, Nello Mastroeni e Manua.

Le personalità che riceveranno il ME Fashion Award saranno:

Guillermo Mariotto;

Stefano Dominella;

Francesco Martini Coveri che presenterà il libro “Enrico Coveri – The King of Colours” con la giornalista di moda Paola Cacianti;

Martino Midali.

ME Fashion Award: moda e tanto altro

Un focus sulla sostenibilità sarà sviluppato con la designer di moda green e nell’upcycling, (riuso creativo dei tessuti) Mary Serah Koroma, responsabile dei laboratori del progetto “Rivestiamo” promosso con Messina Servizi.

Il premio sarà poi conferito al giovane brand Abbronzatissime, della designer Elena Lenardon.

Il ME Fashion Award ospiterà anche Mauro Scalia che ha realizzato un abito esclusivo ispirato all’abito della Madonna della Lettera. Fra i premiati anche il light designer messinese Danilo La Rosa.

Nel segno delle continuità, con la presenza della direttrice media ed eventi di startup Italia, la messinese Chiara Trombetta, il ME Fashion Award accoglierà a Messina alcune giovani startup siciliane di moda che uniscono creatività, materiali ecologici e tecnologie innovative ed una di loro simbolicamente sarà eletta vincitrice.

Manua & Nello Mastroeni presenteranno il nuovo singolo della cantante dal titolo “Amunì” e una versione speciale dell’iconico brano “Mokarta” dei Kunsertu.

«Queste manifestazioni sono sempre a favore della città e dello sviluppo socio economico. Aiutano a far emergere il potenziale e le professionalità che abbiamo» – ha concluso l’assessore Finocchiaro.

A questo link, la seconda edizione del premio.

