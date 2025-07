Arriva il Peloro Summer Challenge: sport, divertimento e inclusione dal 23 luglio a Capo Peloro

Presentato questa mattina al Comune di Messina l’evento Peloro Summer Challenge che rientra nel cartellone “E-State a Messina 2025”. Si svolgerà dal 23 al 26 luglio all’area ex Sea Flight di Capo Peloro. Il programma è ricco di attività sportive, musica e intrattenimento. L’evento è promosso e co-organizzato dall’Amministrazione comunale.

Peloro Summer Challenge: sport, musica e divertimento

L’assessore Massimo Finocchiaro ha ricordato che il Peloro Summer Challenge è fra le prime esperienze per attivare all’ex Sea Flight una manifestazione che non sia solo musicale o il già conosciuto Street Food. «L’area ex Sea Flight può essere fruita in diversi modi. Quando Saro Presti, l’organizzatore dell’evento, ci ha proposto l’idea, abbiamo prontamente risposto. Si coniuga sport, inclusione, divertimento, aggregazione. Il Comune di Messina supporta sempre queste attività e a me piace essere coinvolto in prima persona, dare suggerimenti e spunti. Saro Presti ha impostato un villaggio sportivo e abbiamo ampliato la platea delle discipline sportive» – ha spiegato l’assessore.

Oltre lo sport, non mancherà l’elemento musicale. Ci saranno interventi di Yanez e la kermesse sportiva sarà aperta da Marco Melandri, ex campione di Moto Gp. L’area ex Sea Flight di Capo Peloro diventerà un luogo per accogliere famiglie e giovani con la speranza che diventi un appuntamento strutturale degli eventi di Messina.

Quattro giornate all’insegna dell’inclusione

L’organizzatore dell’evento, Saro Presti, ha ringraziato l’assessore e chi ha contribuito alla realizzazione dell’evento. «Il Peloro Summer Challange è una sfida fra tanti sport. L’inaugurazione sarà il 23 luglio alle ore 19:00 con Marco Melandri fino a mezzanotte. Dal 24 ci saranno tutte le attività sportive e non mancherà la presenza di Norma Pilota, campionessa di pallavolo. Spero di creare personaggi sportivi come i qui presenti Salavatore Spinella e Kevin Sciuto che è campione mondiale di Muay thai. La manifestazione è aperta a tutti ed è gratuita. L’obiettivo è anche quello di dare visibilità alla città di Messina che è una delle più belle del mondo» – ha dichiarato, ringraziando anche il curatore della comunicazione dell’evento, Davide Fragale.

Giovanna Migliardi, che dirige le attività sportive, ha illustrato il programma del Peloro Summer Challenge. «Il messaggio che abbiamo voluto mandare è di accessibilità e inclusività perchè possono partecipare tutti, professionisti ma anche principianti. Il programma è ricchissimo. Ci saranno sport di combattimento, sport acquatici, windsurf, sport di squadra con la pallavolista Norma Pilota, baseball, yoga. Non solo, il 24 dalle ore 19:00 alle 20:30 ci sarà una lezione di pilates e non mancherà nemmeno la danza del ventre e i balli latino americani. Tutti i giorni è previsto l’allenamento funzionale con il crossfit e il 26 luglio ci sarà l’evento di Muay thai con Salvatore e Kevin» – ha evidenziato. L’evento è gratuito.

Alla conferenza stampa, presenti anche i giovani coinvolti nell’organizzazione della manifestazione.

