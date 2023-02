Antonello, il Gran Camposanto, la GAMM: oltre 6 milioni di euro per la cultura Messina – VIDEO

Una Casa Museo per Antonello da Messina, il restauro del Conventino e della Galleria Monumentale del Gran Camposanto, la messa in sicurezza della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMM): questi i tre progetti principali dedicati alla cultura, per 6 milioni e 350mila euro, inseriti nella programmazione PON Metro Plus 2021/2027 per la città dello Stretto. A spiegarceli nel dettaglio è l’assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso.

Oggi, giovedì 16 febbraio, la Giunta Basile ha presentato presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca i progetti da realizzare con i fondi assegnati alla Città di Messina dal Programma Nazionale Metro plus e città Medie Sud, per un totale di 222 milioni di euro. Tra questi, molti sono dedicati ai giovani, alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla tutela delle coste, alla digitalizzazione, ma anche alla cultura e al turismo.

Per quest’ultimo settore spiccano tre progetti, illustrati dall’assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso. Uno lo conosciamo già: riguarda la realizzazione del “Museo Virtuale Antonelliano – Casa museo di Antonello Da Messina”, uno spazio dedicato all’artista nell’antico quartiere dei “Sicofanti”, per il quale è stato richiesto un importo di 3.200.000,00. Il secondo riguarda la GAMM (Galleria d’arte Moderna e Contemporanea), per 150mila euro. Il terzo progetto prevede il restauro del Conventino e della Galleria Monumentale del Gran Camposanto di Messina per 3 milioni di euro.

(4)