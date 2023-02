Messina. Impresa, giovani e sicurezza: i progetti da 222 milioni di euro di Fondi PON Plus

Digitalizzazione, turismo, sicurezza del territorio, cultura e impresa, ma soprattutto spazio ai giovani: 30 i progetti presentati dalla Giunta Basile da realizzare con i fondi assegnati alla città di Messina dal PON Metro plus e città Medie Sud, per un totale di 222 milioni di euro.

A presentare i progetti, a grandi linee, è stato il sindaco di Messina, Federico Basile: «Lavoreremo su diversi assi prioritari – ha spiegato. Si è voluto dare seguito e continuità all’azione amministrativa di questi anni. Si è voluto dare continuità, per esempio al progetto dell’i hub, si è voluto dare spazio ai giovani, all’imprenditoria, al turismo. Abbiamo misure come quella del Punto Impresa, nata con l’obiettivo di spingere i giovani a rimanere a Messina a lavorare. Abbiamo lavorato molto sui servizi sociali, prevedendo anche l’implementazione di servizi che prima non fornivamo. Siamo partiti da zero, stiamo lavorando per arrivare a cento».

«Sono misure – ha concluso – che dobbiamo mettere in campo perché la città ce lo chiede. È un lavoro che non parte dal 2022 ma dal 2018, un’azione corale che ha visto tutti gli assessori protagonisti. I cantieri che stanno aprendo sono tanti. Sono scelte fatte per migliorare quello che abbiamo». Al fianco del Primo Cittadino la squadra degli assessori al completo, ad esclusione dell’assessore Carlotta Previti, assente “giustificara” per motivi personali.

Tante le misure previste che abbracciano diversi ambiti. Per quel che riguarda la messa in sicurezza e il contrasto all’erosione costiera si pensa, tra gli altri, ai territori di Acqualadroni, Galati, Tremestieri, Ponte Gallo, i torrenti Briga e Giampilieri, e non solo; spazio anche alla cultura e al patrimonio storico della città con la Casa Museo Antonello, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, il Gran Camposanto; poi le imprese con Punto Impresa; i giovani con gli sportelli dedicati ai bandi e alle startup, ma anche alle pari opportunità. E ancora, naturalmente, l’I-HUB, composto di edifici per il coworking e centro di ricerca, il recupero ambientale delle aree degradate. Infine, spazio alla digitalizzazione per rendere Messina, spiega il Direttore Generale, Salvo Puccio, all’altezza delle città europee.

Vediamo, di seguito, tutti i progetti, con i relativi importi.

PON Metro Plus 2021/2027: i progetti per Messina

Fondo FESR, Obiettivo OP1, Priorità 1

L’importo totale è di 23.769.525,00 euro.

ME1.1.2.1.a Banca Dati Unificata per l’accelerazione dei processi amministrativi – € 2.000.000,00

ME1.1.2.1.b Full Cloud – € 2.000.000,00

ME1.1.2.1.c S.A.F.E. – Sistema di archiviazione e fruizione elettronica – € 5.200.000,00

ME1.1.2.1.d Decision Support System – € 2.000.000,00

ME1.1.2.1.e FULLDIGME – Full Digital Messina – €2.469.525,00

ME1.1.2.1. La Via dei Boschi – € 3.000.000,00

ME1.1.2.1.g MadeinME – € 2.600.000,00

ME1.1.2.1.h Punto Impresa – € 3.000.000,00

ME1.1.2.2.a COMMESS – Comunicazione Efficace per la PA di Messina – €1.500.000,00

Fondo FESR, Obiettivo OP2, Priorità 2

Importo totale 39.024.643,00 euro.

ME2.2.1.1.a Efficientamento e riqualificazione impianti illuminazione pubblica e smart lighting – €1.250.000,00

ME2.2.1.2.a Efficientamento energetico immobili “ATM” – € 4 500.000,00

ME2.2.1.2.b Efficientamento energetico immobili comunali – € 8.000.000,00

ME2.2.1.2.c Efficientamento energetico impianti sportivi comunali – € 4 500.000,00

ME2.2.1.2.d Efficientamento energetico della sede Amministrativa di AMAM. S.P.A. – €1.750.000,00

ME2.2.2.1.a Produzione di energia da fonti rinnovabili per la costituzione delle CER – €1.000.000,00

ME2.2.4.1.a Interventi di messa in sicurezza via Camaro – Bisconte e la via s. Marta – €1.000.000,00

ME2.2.4.1.b Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera Stralcio di completamento zona Ponte Gallo – €1.500.000,00

ME2.2.4.1.c Salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti nel litorale Jonico tratto Torrente Briga e Torrente Giampilieri – € 500.000,00

ME2.2.4.1.d Completamento interventi di Riduzione Rischio Alluvioni relative vasche di calma – € 2.450.000,00

ME2.2.4.1.e Intervento Emergenziale di un tratto di Litorale a Nord della foce del Torrente Galati – € 800.000,00

ME2.2.4.1. Salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti e di ripascimento nel litorale antistante l’abitato di ACQUALADRONI – €1.300.000,00

ME2.2.4.1.g Intervento Emergenziale di Messa in Sicurezza del Litorale Tirrenico c. da Puccino – € 374.643,00

ME2.2.4.1.h Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera Tremestieri – €2.100.000,00

ME2.2.6.1.a Riqualificazione ed efficientamento impianti ciclo dei rifiuti comprese azioni di formazione e informazione per la transizione ecologica – € 3.000.000.00

Interventi di ripristino, recupero ambientale, bonifica e di riduzione dell’inquinamento in aree urbane degradate – € 5.000.000,00.

Fondo FESR, Obiettivo OP3, priorità 3

Importo totale 10.000.000.00 di euro.

ME3.2.8.1.a Green School- Buses – € 3.471.400,00

ME3.2.8.2.a Adeguamento dei viadotti dello svincolo di Giostra – € 3.000.000.00 di euro

ME3.2.8.2.b Conversione del parcheggio Multipiano a nodo di interscambio e di un centro direzionale per la gestione dei parcheggi – €3.528.600.00.

Fondo FSE+, Obiettivo OP4, priorità 4

Importo totale 73.676.190.43 euro.

ME4.4.8.1.a Fertility -BIS (Fertility -i Budget di Inclusione Sociale) – €4.200.000.00

ME4.4.8.1. Estate addosso 3.0 – € 1.000.000,00

ME4.4.8.1.c Neurodiver -city -una comunità inclusiva e digitale per sostenere la neurodiversità – € 8.800.000.00

ME4.4.8.1.d YoungME – € 5.750.000.00

ME4.4.8.1.e IncludiME -Sportello per le pari opportunità – € 1.000.000,00

ME4.4.8.2.a Fertility -per la giustizia ambientale e la giustizia sociale – € 12.950.000.00

ME4.4.8.2. La Fattoria dell’Amicizia – € 3.976.190,43

ME4.4.8.2.c Botteghe del sapere – € 4.000.000.00

ME4.4.11.1.a BecoMe – € 20.000.000,00

ME4.4.12.1.a Welcome – € 10.000.000,00

ME4.4.12.1. Medi-are – € 2.000.000,00

Fondo FSE+, Obiettivo OP5, priorità 7

Importo totale 75.765.355.71 euro.

ME7.5.1.1.a La Messina che vorrei, riqualificazione e sviluppo aree montane – € 5.800.000,00

ME7.5.1.1.b Messina città accessibile e inclusiva – €13.551.958,82

ME7.5.1.1.c Realizzazione del Museo Virtuale Antonelliano – Casa museo di Antonello Da Messina – € 3.200.000.00

ME7.5.1.1.d Promozione e recupero dei percorsi naturalistici e miglioramento della sicurezza della Pineta di Camaro – € 850.000,00

ME7.5.1.1.e Messa in Sicurezza della GAMM (Galleria d’arte Moderna e Contemporanea) – climatizzazione e videosorveglianza a tutela delle opere per la fruizione e l’allestimento di grandi mostre – € 150.000,00

ME7.5.1.1. Restauro del Conventino e della Galleria Monumentale del Gran Camposanto di Messina con ricaduta turistica/culturale – € 3.000.000.00

ME7.5.1.1.g Messa in sicurezza della scuola di Mili S. Marco – € 630.000,00

ME7.5.1.1.h Lavori di messa in sicurezza statica/sismica della scuola Cannizzaro-Galatti – €13.000.000,00

ME7.5.1.1.1 /-HUB di Messina: edifici per il coworking e centro di ricerca – € 35.583.396,89

