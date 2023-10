ABC Amici dei bimbi in corsia: i volontari in piazza a Messina per i bambini ospedalizzati

Tutti in piazza con ABC Amici dei Bimbi in Corsia, l’associazione di volontari che da 14 anni si impegna a rendere meno triste la degenza dei bambini ricoverati al Policlinico “G. Martino” e all’Ospedale Papardo di Messina con eventi speciali e iniziative dedicate. L’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 ottobre a piazza Cairoli.

Dall’Isola del Sorriso realizzata da Silvio Irilli di Ospedali Dipinti, al bosco incantato del reparto di Neuropsichiatria infantile, entrambi al Policlinico “G. Martino” di Messina: sono tanti i progetti che ABC Amici dei Bimbi in Corsia ha promosso o a cui ha partecipato negli ultimi anni. Domani, sabato 7, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, e domenica 8 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 i volontari dell’Associazione saranno a piazza Cairoli per far conoscere la propria attività e raccogliere fondi.

Tra le tante attività svolte e promosse da ABC Amici dei Bimbi in Corsia in questi anni a Messina si segnalano anche: la ristrutturazione degli ascensori dei reparti Pediatrici del Policlinico, l’acquisto di poltrone letto per le mamme ricoverate con i bimbi, una cucina attrezzata, sale giochi, la trasformazione del Pronto Soccorso Pediatrico in un “Acquario in Corsia”, con delfini, tartarughe e pesci tropicali. La Chirurgia Pediatrica, invece, è oggi un “Universo Galattico”, con stelle, pianeti e navicelle spaziali.

Nel corso dei due eventi di sabato e domenica i volontari di ABC, Amici dei Bimbi in Corsia, oltre alla raccolta fondi, è previsto intrattenimento per i più piccoli con trucchi, bolle di sapone e altre attività. Sarà anche un’occasione per avere informazioni in più sull’associazione e, per chi fosse interessato, su come diventare volontario.

