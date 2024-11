“Amati, Proteggiti, Amati”: oggi e domani a Messina screening test Hiv

Prevenzione Aids Messina. Presentato questa mattina a Palazzo Zanca l’evento “Amati, Proteggiti, Amati” in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids che si celebra domenica 1 dicembre.

L’iniziativa prevede vari screening test Hiv. Il primo si svolgerà oggi a piazza Cairoli, dalle 18 sino alle 20, e in piazza Duomo, dalle 21 alle 23. Domani, sabato 30 novembre, appuntamento a piazza Cairoli, dalle 18 alle 20 e al Cortile Segreto, a largo Seggiola, dalle 21.30 in poi.

Un tema importante e delicato

Il sindaco Federico Basile ha spiegato: «questa iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione che è fondamentale per tenere alta l’attenzione su un tema così importante e delicato. Le terapie e i farmaci sono progrediti rispetto al passato, ma è importante parlare di Hiv per prevenirne una maggiore diffusione. Sembra un problema lontano, ma in realtà non lo è e non parlarne è sbagliato. Queste giornate sono importanti per le nuove generazioni, ma anche per le vecchie».

L’assessora Alessandra Calafiore ha poi proseguito: «il Comune, insieme a tanti partner, ha creato una rete strutturata e consolidata nel tempo che si occupa di prevenzione. Ringrazio tutti i presenti, le associazioni, gli operatori sanitari, le presidenti di Messina Social City e ATM, per il loro contributo nell’organizzazione della due giorni, e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche per la realizzazione di un video che promuove l’evento. La prevenzione su questo tema deve coinvolgere le giovani generazioni, che formeranno la società civile del futuro. Investire per la ricerca e promuovere l’inclusione delle persone affette da Hiv sono altri temi rilevanti per non abbassare mai la guardia e agire in maniera preventiva attraverso adeguate campagne di informazione».

Prevenzione Aids Messina: fiocco rosso per la solidarietà

Da ieri e sino a domenica 1 dicembre, la balconata di palazzo Zanca sarà ornata con un enorme “red ribbon”, il fiocco rosso che simboleggia la solidarietà con le persone contagiate dall’Hiv.

Alla conferenza stampa hanno partecipato:

la presidente dimissionaria dell’Azienda Messina Social City Valeria Asquini ;

; i responsabili dei reparti di Malattie Infettive dell’A.O. Papardo Antonio Albanese e dell’A.U.O. Martino Policlinico di Messina Giovanni Pellicanò ;

e dell’A.U.O. Martino Policlinico di Messina ; il presidente di Arcigay Makwan Messina Rosario Duca ;

; i rappresentanti del progetto universitario di Messina SAFE U.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Messina, insieme:

all’associazione Arcigay,

all’Università degli Studi di Messina,

alla Croce Rossa,

all’Azienda Ospedaliera Papardo,

all’ASP ME,

all’IRCSS Bonino Pulejo,

Messina Social City,

ATM,

Lelat e altri partners coinvolti nelle attività.

