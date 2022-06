AMAM Messina, installate le prime docce balneari in spiaggia

Proprio in queste ore, i tecnici dell’AMAM sono a lavoro per installare le nuove docce balneari in diverse spiagge di Messina. Con l’arrivo dell’estate, infatti, si cerca di adeguare al meglio i litorali cittadini, mettendo a disposizione degli abitanti impianti idrici nuovi e funzionati. Le nuove docce balneari sono state installate nelle spiagge di: Giampilieri, Briga, Mili Marina, Vico Catena. Nei prossimi giorni si proseguirà lungo tutto il litorale, fino a Ortoliuzzo. In totale saranno montate 30 nuove docce.

Lo scorso anno, nel giro di due mesi, le docce installate furono oggetto di vandalismo; vennero rubati tubi per l’alimentazione, soffioni, miscelatori, manicotti e lavapiedi.

