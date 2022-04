AMAM, Messina centro-Sud senz’acqua per lavori: le zone coinvolte

Di nuovo senz’acqua la zona centro-Sud di Messina, tra Camaro-Bisconte e Viale Europa, a causa di lavori AMAM sulla rete idrica e su quella fognaria. I tecnici dell’Azienda sono attualmente all’opera, oggi, giovedì 28 aprile, e dovranno sospendere temporaneamente l’erogazione idrica fino al completamento degli interventi.

Dopo il guasto di ieri, nuovi interventi dell’Azienda Meridionale Acque Messina in città. I lavori interesseranno contemporaneamente la rete idrica e la rete fognaria della zona Centro-Sud di Messina, quindi sarà necessario sospendere la distribuzione dell’acqua nell’area compresa tra via Santa Marta, via Camaro San luigi, Camaro Superiore, Camaro San Paolo e tutta la Parte Bassa del Viale Europa. La normale erogazione idrica sarà ripristinata al completamento dei lavori.

Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul sito dell’AMAM e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 0903687722 o sulla pagina social dell’Azienda.

(23)