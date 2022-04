Guasto AMAM a Messina, zona Sud (parzialmente) senz’acqua: i villaggi coinvolti

Guasto all’acquedotto Santissima, parte della zona Sud di Messina senz’acqua nella giornata di oggi. A comunicarlo è l’AMAM, che sottolinea: «I tecnici sono al lavoro e contano di ripristinare la funzionalità entro la giornata di oggi». Coinvolti i villaggi di Galati, Bordonaro, Gescal e Santa Lucia.

Non c’è pace con l’acqua a Messina, dopo i problemi riscontrati nei giorni scorsi nella zona Nord della città dello Stretto, oggi è stato necessario sospendere l’erogazione idrica in parte della zona Sud a causa di una riparazione urgente necessaria all’acquedotto Santissima. Di seguito, la nota inviata dall’AMAM (Azienda Meridionale Acque Messina): «Acquedotto santissima. Riparazione urgente e temporanea sospensione della distribuzione nei villaggi di Galati, Bordonaro, Gescal e Santa Lucia. I tecnici sono al lavoro e contano di ripristinare la funzionalità entro la giornata di oggi. Per ogni eventuale emergenza, è sempre attivo il recapito di amam 090 3687722».

