AMAM Messina. Al via il bando da 21 milioni di euro per ridurre le perdite d’acqua

Razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite d’acqua a Messina: è online il bando di gara pubblicato da Invitalia per l’AMAM. L’appalto ha un valore di oltre 21 milioni di euro ed è stato finanziato con fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Soddisfatto il sindaco della città dello Stretto, Federico Basile: «Un passo importante che consentirà alla città di poter beneficiare di interventi radicali a vantaggio della qualità del servizio idrico integrato».

La gara d’appalto, del valore esatto di 21.336.917,58 euro, si svolge in via telematica e prevede l’affidamento congiunto di servizi tecnici di progettazione esecutiva, servizi e lavori, sulla base del progetto definitivo finanziato a valere sui Fondi del PNRR avente ad oggetto “Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina”. I dettagli sono disponibili sulla piattaforma di Invitalia, che gestisce l’affidamento dell’appalto per AMAM. Gli interventi riguarderanno l’efficientamento e la riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sia zona nord sia zona sud. Previsti anche servizi di rilievo e implementazione reti (asset management) su gis, modellazione idraulica, ricerca perdite satellitare, distrettualizzazione.

A commentare l’avvio della gara d’appalto, la presidente di AMAM, Loredana Bonasera: «Quello che è stato pubblicato oggi (ieri, ndr) – spiega – è un progetto fondamentale per migliorare l’efficienza, effettuare i controlli e intervenire per ridurre in modo considerevole le perdite». Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Messina, Federico Basile: «È un passo importante – commenta – che consentirà alla città di poter beneficiare di interventi radicali a vantaggio della qualità del servizio idrico integrato ma anche per mettere un tassello necessario nell’opera di bonifica delle infrastrutture del Comune di Messina, gestite in questo caso da AMAM SpA, a tutto vantaggio del benessere della nostra comunità».

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 10.00 dell’1 agosto 2023.

