AMAM, lavori urgenti alla condotta: possibile riduzione nell’erogazione di acqua a Messina

LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE. OGGI VENERDI 17 LUGLIO POSSIBILI RIDUZIONI NEI TEMPI DI EROGAZIONE IN CITTA’Tecnici al lavoro dal mattino di ieri, giovedì 16 luglio, per ripristinare l’adduttrice del Fiumefreddo. Per effettuare l’intervento è stato necessario sospendere il flusso da Torrerossa e ciò potrebbe causare oggi tempi ridotti di distribuzione dell’acqua in rete in alcune zone________________________________________________________Individuata ieri, giovedì 16 luglio, in località Sant’Alessio, una grossa perdita lungo la condotta adduttrice dell’acquedotto di Fiumefreddo che alimenta la rete idrica cittadina.I tecnici di AMAM sono stati al lavoro dal mattino per portare poi a termine nel tardo pomeriggio le operazioni di riparazione.Ciò ha comportato la sospensione per diverse ore del flusso d’acqua nella grossa condotta e per questo, oggi venerdì 17 luglio, potrebbero registrarsi riduzioni nei tempi di erogazione idrica cittadinaOgni aggiornamento sarà fornito con tempestività.Come sempre, ai recapiti istituzionali, gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio, cui AMAM presterà massima assistenza.https://www.amam.it/lavori-urgenti-di-riparazione-della-condotta-idrica-principale-oggi-venerdi-17-luglio-possibili-riduzioni-nei-tempi-di-erogazione-in-citta/

