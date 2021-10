Allerta meteo rossa a Messina: chiusi gli hub vaccinali a causa del maltempo. L’elenco

Chiusi gli hub vaccinali di Messina e provincia a causa del maltempo: a disporlo, a seguito della diramazione dell’allerta meteo rossa per tutto il territorio, il Commissario per l’Emergenza Covid-19, Alberto Firenze. La chiusura è stata disposta per tutta la giornata di oggi, lunedì 25 ottobre 2021.

Allerta meteo rossa a Messina: chiusi gli hub vaccinali

Oltre alle scuole, ai cimiteri e alle università di Messina, oggi sono chiusi anche gli hub in cui si somministra il vaccino anti-covid: ecco l’elenco delle strutture chiuse.

Centro vaccinale Santo Stefano di Camastra,

l’ Hub Fiera Messina,

l’ Hub PalaRescifina di Messina ,

, il Centro Vaccinale di Milazzo Parco Corolla,

il Centro Vaccinale di Patti,

il Centro Vaccinale di Brolo,

il Centro Vaccinale di Capo D’Orlando,

il Centro Vaccinale di Lipari,

Villa Ragno a Santa Teresa Riva,

il Centro vaccinale a Taormina Via Croce Rossa ex locali Aias;

Centro Barcellona P.G.

