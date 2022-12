Alla prova con monopattini, e-bike e scooter: a Messina l’evento sulla mobilità sostenibile

Mostre d’auto d’epoca, un’area bambini e la possibilità di provare scooter elettrici ed e-bike: a piazza Cairoli, a Messina, arriva “New Mobility” la quattro giorni organizzata da ATM e dedicata alla mobilità sostenibile. Si parte domani, giovedì 15 dicembre, e si conclude domenica 18. Ecco tutti gli eventi in programma.

Ve ne avevamo già parlato qualche giorno fa, in occasione della presentazione dell’iniziativa a Palazzo Zanca. Oggi “New Mobility Messina – #MessinaRiparte” è ormai alle porte. L’iniziativa mira a far conoscere meglio e ad incentivare la mobilità sostenibile in città. Il taglio del nastro è previsto per giovedì 15 dicembre alle ore 17.00, all’incrocio tra via Camiciotti e il viale San Martino.

Dopo l’inaugurazione, è prevista una passeggiata nell’area espositiva dedicata al motorsport elettrico e alla presentazione della DS E-TENSE FE due volte campione del mondo, e della Giulia ETCR by ROMEO FERRARIS, protagonista del mondiale ETCR, che rimarranno in piazza fino a domenica sera. Ideale partenza del percorso la colonnina di ricarica di Atlante, punto di inizio del viaggio della città di Messina attraverso la mobilità sostenibile.

New Mobility: il programma dell’evento sulla mobilità sostenibile a Messina

La manifestazione prevede:

area expo Motorsport elettrico: Giulia ETCR by ROMEO FERRARIS, DS E-TENSE FE due volte campione del mondo nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, smart e-cup, TESLA RACING;

prove monopattini Lime tramite app ATM MovUp;

area prova scooter e e-bike;

prova simulatori di guida professionali dinamici;

expo auto storiche;

expo carrozze storiche;

expo bus atm dal bus storico agli ultramoderni elettrici;

expo auto moderne elettriche e ibride;

expo auto e moto elettriche;

area bambini.

A Piazza Cairoli sono previste anche attività per bambini, che potranno colorare le moto e i caschi dei loro sogni. Inoltre, attraverso la collaborazione dell’Associazione AssoSport Tridente e dell’istruttore Giuseppe Germano, potranno provare le piccole moto elettriche nella pista appositamente allestita nella Piazza. Ci sarà anche una mostra fotografica a cura di ACI.

Nell’ambito della cerimonia inaugurale e fino alla conclusione della manifestazione si potrà effettuare una prova gratuita dei monopattini elettrici Lime in Piazza Cairoli e nei percorsi guidati tracciati dall’azienda. Grazie ad un accordo con ATM, inoltre, chi lo vorrà potrà usufruire di uno sconto del 30% sulle successive tre corse nei percorsi guidati. Per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile usufruire dei bus elettrici di ATM, che faranno da bus navette.

