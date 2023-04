Alberi a rischio crollo in diverse vie di Messina, Oteri: «Che intende fare la Giunta?»

Ha generato non poca preoccupazione nei giorni scorsi il crollo di un albero sul viale Regina Elena, proprio sopra un’auto parcheggiata. Nessun ferito, fortunatamente, ma danni considerevoli al veicolo e momenti di paura per i residenti della zona. Di fronte all’accaduto, il consigliere comunale di Forza Italia, Cosimo Oteri, chiede alla Giunta Basile quali interventi siano previsti per evitare il ripetersi di episodi del genere a Messina.

Il “caso” cui si fa riferimento è avvenuto lunedì pomeriggio, come detto, sul viale Regina Elena: un grosso albero è crollato distruggendo un’auto in sosta, una Alfa Romeo Giulietta. «Altri cedimenti – ricorda il consigliere comunale – si sono verificati in passato nei pressi di viale Italia, viale Principe Umberto e viale Regina Margherita e tale problema ha sempre interessato le citate zone e non sempre eseguire la potatura di contenimento per le essenze arboree ha risolto il problema. In alcuni casi bisognerebbe valutare l’abbattimento di diverse essenze vegetali ad alto e medio fusto presenti sul territorio. Tuttavia, ad oggi, nulla è stato fatto e, pertanto, ritengo vadano dati dei chiarimenti sul motivo di tale scelta, considerato che tali servizi sono altresì necessari al fine di salvaguardare la pubblica incolumità connessa ai problemi sanitari, alla sicurezza ed al disagio che potrebbero scaturire dalla mancata manutenzione del patrimonio arboreo».

Fatta questa premessa, il consigliere comunale Cosimo Oteri chiede quindi alla Giunta Basile quali interventi siano previsti per prevenire il crollo degli alberi presenti in strade come viale Italia, viale Principe Umberto, viale Regina Elena e viale Regina Margherita e se sia stata resa nota una relazione sullo stato delle piante presenti sul territorio comunale messinese.

