Al via le domande per la Messina Family Card: requisiti, tempi e come richiederla

Riaprono oggi, lunedì 17 maggio, le domande per la Messina Family Card, il sostegno economico, sotto forma di buoni spesa (o voucher), corrisposto dal Comune alle famiglie in difficoltà economica a causa del coronavirus. Vediamo, nel dettaglio, quali sono i tempi e le scadenze, i requisiti necessari e come richiederla.

Dalle 10.00 di oggi è nuovamente possibile richiedere la Messina Family Card. I buoni spesa sono indirizzati ai nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 9.360,00 euro e possono essere utilizzati per l’acquisto di beni di prima necessità, come prodotti alimentari, prodotti per l’igiene della casa e della persona, alimenti per animali, farmaci, nei negozi della città dello Stretto che hanno aderito all’iniziativa. L’elenco dei negozi è disponibile a questo link.

Messina Family Card: i tempi per fare domanda

Riaprono le domande per ottenere la Messina Family Card. Sarà possibile richiederla dalle ore 10.00 di oggi, lunedì 17 maggio, alle ore 20.00 di domenica 23 maggio 2021 attraverso la piattaforma dedicata. Il contributo, sotto forma di voucher, sarà corrisposto fino ad esaurimento dello risorse.

Requisiti

Possono fare domanda per ottenere la Messina Family Card sia le famiglie in difficoltà economica non destinatarie di forme di sostegno pubblico (categorie “a” e “b”), sia quelle destinatarie di un sostegno pubblico (categoria “c”), fatta eccezione per trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti con disabilità: indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, disabilità gravissima.

Vediamo, più nel dettaglio, i requisiti per richiedere la Messina Family Card:

a) + b) – avere un ISEE Ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità come specificato nell’Avviso al paragrafo “Per l’accesso al beneficio”, non superiore a 9.360,00 euro e non essere destinatari di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);

– avere un ISEE Ordinario in corso di validità o in alternativa corrente in corso di validità come specificato nell’Avviso al paragrafo “Per l’accesso al beneficio”, e non essere destinatari di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.); c) in alternativa al punto a) + b), avere un ISEE ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità come specificato nell’Avviso al paragrafo “Per l’accesso al beneficio”, non superiore ad € 9.360,00 ed essere destinatari, nei 30 giorni precedenti la pubblicazione del presente avviso, di forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominati (indicativamente Reddito di Cittadinanza, REI, NA- SPI, indennità di mobilità, CIG, REM, pensione, etc.) fatta eccezione per i trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti con disabilità: indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, disabilità gravissima.

Come richiederla

La domanda per i buoni spesa del Comune di Messina si può fare esclusivamente online, ma chi è sprovvisto di dispositivi informatici può rivolgersi alle sedi delle sei circoscrizioni (vedremo i dettagli nel prossimo punto). L’istanza deve essere presentata esclusivamente da un solo componente del nucleo familiare.

Per richiedere la Messina Family Card occorre collegarsi alla piattaforma dedicata.

Chi richiede i buoni spesa per la prima volta deve seguire questa procedura:

il richiedente che effettua l’ accesso per la prima volta deve cliccare sul tasto “ Fai domanda ” e seguire la procedura di compilazione della domanda;

deve cliccare sul tasto “ ” e seguire la procedura di compilazione della domanda; completata la compilazione, attraverso il tasto “ Conferma ” riceverà una e-mail di “ Avvenuta registrazione ”;

” riceverà una di “ ”; seguirà una seconda comunicazione, a mezzo email e/o sms, con le credenziali di accesso all’”Area Riservata” per la visualizzazione della domanda e, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, dei voucher/buoni spesa.

Chi ha partecipato ai precedenti avvisi deve seguire questa procedura:

se il richiedente ha partecipato a precedenti avvisi ed è in possesso delle credenziali, accede direttamente all’”Area riservata” cliccando sul tasto “ Accedi ”;

cliccando sul tasto “ ”; completata la compilazione, attraverso il tasto “ Conferma ”, riceverà una e-mail di “Avvenuta registrazione”;

”, riceverà una e-mail di “Avvenuta registrazione”; il richiedente potrà così visualizzare la domanda e successivamente alla pubblicazione della graduatoria, i voucher/buoni spesa.

Cosa faccio se non ho dispositivi informatici o una rete internet?

Chi non ha dispositivi informatici (computer, tablet, smartphone, stampanti), per la compilazione della domanda on-line, potrà recarsi, da lunedì 17 maggio a venerdì 21 maggio, negli orari di ricevimento al pubblico, presso la sede della Circoscrizione (o Municipalità) di competenza:

per i residenti della 1^ Circoscrizione , Vico Petraro n. 6, a Tremestieri c/o Caserma Carabinieri da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 – lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30;

, Vico Petraro n. 6, a Tremestieri c/o Caserma Carabinieri da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 – lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30; per i residenti della 2^ Circoscrizione , Palazzo Servizi – Stadio San Filippo da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle ore 12.30 – martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30;

, Palazzo Servizi – Stadio San Filippo da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle ore 12.30 – martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30; per i residenti della 3^ e 4^ Circoscrizione presso il Palazzo Satellite Piazza della Repubblica da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30 – martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30;

presso il Palazzo Satellite Piazza della Repubblica da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30 – martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30; per i residenti nella 5^ V Circoscrizione , il Centro Polifunzionale “I’m” Via F. Bisazza n.60 da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 – martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30;

, il Centro Polifunzionale “I’m” Via F. Bisazza n.60 da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 – martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30; per i residenti nella 6^ Circoscrizione , via Consolare Pompea 1853, Ganzirri da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 – lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30;

, via Consolare Pompea 1853, Ganzirri da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 – lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30; per i cittadini stranieri è aperto uno sportello dedicato presso il Centro Polifunzionale “I’m” Via F.Bisazza n.60 da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 – martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

Quali documenti servono

Carta di identità in corso di validità;

documento ISEE ordinario/corrente.

Per i cittadini privi di strumenti informatici e che, per impedimento fisico certificato, non possono recarsi nella sede della propria Circoscrizione, potranno rivolgersi all’Azienda Speciale Messina Social City, ai numeri telefonici 320-0459542, 388-1039638, 324-9076991 che invierà proprio personale di supporto alla compilazione della domanda direttamente al domicilio del richiedente.

Maggiori informazioni sulla Messina Family Card: contatti

Per chi avesse bisogno di maggiori informazioni sulla Messina Family Card è possibile contattare (tramite chiamata o messaggio) i seguenti numeri di telefono da lunedì 17 a venerdì 21 dalle ore 9.00 alle ore 13.00:

3200459542

3881039638

3249076991

3384712280

3384712306

3384712278

3384712311

3384712342

3384712304

3384712330

3384712279

3384712399

3384712302

3384712275

3384712276

3384712288

3384712397

3384712467

3384712464

3384712338

3384712346

3384712433

3384712340

In alternativa, è possibile recarsi presso il front office di Palazzo Satellite dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 oppure inviare una e-mail all’indirizzo: assistenza.familycard@comune.messina.it.

