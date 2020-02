Al via la creazione di una “mappa delle eccellenze”: il piano Caruso per il turismo a Messina

72 Condivisioni Facebook Twitter

Creare una “mappa delle eccellenze” da pubblicare sul portale dedicato al Turismo del Comune di Messina: è questo uno degli obiettivi della serie di incontri promossa dall’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso e dalla collega Carlotta Previti denominata “Tutti insieme appassionatamente”.

Il secondo incontro dell’iniziativa si è svolto stamattina presso il Palacultura Antonello di Messina e ha visto il coinvolgimento attivo dei consiglieri delle sei Circoscrizioni. A coordinare i lavori è stato l’assessore, coadiuvato dall’architetto Nino Principato, dal consulente alle Politiche Giovanili Salvatore Ingegneri, dal social media manager Andrea Parisi e dall’ufficio di segreteria dell’assessorato composto da Concetta Bruno e Giacomo Mazzeo.

L’invito lanciato dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e colto al volo dai consiglieri delle sei circoscrizioni è stato quello di unire le forze per censire, ognuno per la propria area di competenza, i beni paesaggistici, architettonici, storici, enogastronomici e, in generale, di interesse culturale offerti dal territorio di Messina. Attraverso la compilazione di alcune schede sarà possibile costruire una “mappa delle eccellenze” da pubblicare sul portale dedicato al Turismo del Comune di Messina. Tutto questo con l’obiettivo di creare un grande archivio che possa fare da volano allo sviluppo di iniziative turistico-culturali.

Ma “Tutti insieme appassionatamente” continua e per i prossimi incontri saranno invitati a partecipare i rappresentanti della Camera di Commercio e delle Confederazioni di categoria, insieme alle guide turistiche e ai referenti di escursioni e percorsi culturali già attivi sul territorio. A seguire sarà la volta degli albergatori, dei taxi, della rete dei Musei, delle Istituzioni Culturali e dei referenti delle Politiche Educative e Giovanili.

