Al Policlinico di Messina inaugura il Centro Simulazione, Cuzzocrea: «Nuova didattica»

Manichini dalle sembianze umane utili per far esercitare i futuri medici; ci troviamo al Centro di Simulazione e di Didattica Innovativa (S.I.D.I.) inaugurato proprio oggi, lunedì 17 ottobre 2022, al Policlinico di Messina. Si tratta di uno nuovo spazio di apprendimento e addestramento, al secondo piano del Padiglione F, in cui i ragazzi di Medicina e Chirurgia hanno la possibilità di mettere in pratica quello che studiano durante la loro carriera universitaria, attraverso l’uso di manichini, simulatori, realtà virtuale e aumentata.

Nuove tecnologie che permettono di rendere reale un momento di emergenza, che potrebbe verificarsi al Pronto Soccorso, o ancora la nascita di un bambino, per esempio. Insomma tutte quelle situazioni che succedono all’interno di un struttura ospedaliera. «I nostri studenti – dice il Direttore del S.I.D.I., Vincenzo Fodale –, si fanno coinvolgere in modo molto emotivo e tengono dentro questi concetti fondamentali per diventare medici e operatori pronti».

Il Centro di Simulazione del Policlinico Messina

«Questo – ha aggiunto il Rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea – è un percorso che viene fatto in una nuova visione della didattica in Medicina; una analoga struttura è stata costruita al Polo Papardo ed è in fase di finizione per il Corso di Biotecnologia e Biomedicina, completerà il percorso il Centro del Dipartimento veterinario proprio perché i ragazzi hanno voglia di un percorso di pratica che all’inizio non posso fare con i pazienti. Così grazie ai manichini e alle simulazioni e sperimentazioni su cute e punti si dà una formazione più pratica.

I ragazzi devono stare in reaparto e capire i problemi dei pazienti, bisogna capire l’approccio. Anche con le ultime modifiche da parte del Ministro Messa, il Corso di Medicina è molto più tendente alla pratica, quindi tirocini veri e vita vera di reparto. L’Università di Messina – continua il Rettore Cuzzocrea – cerca di stare al passo con i tempi, con un investimento molto importante: siamo convinti che riusciremo a continuare dare un volto nuovo al nostro modo di fare didattica; il fatto che siamo uno degli Atenei più grossi, in Italia, per iscritti in Medicina è un segno di grande riconoscimento».

Sempre a proposito di UniMe, lo scorso 12 ottobre è uscita la classifica THE World University Ranking 2023, l’Ateneo di Messina si è posizionato al 26esimo posto su 55 università italiane.

