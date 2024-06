Al Monte di Pietà arriva “ME HOPS – fermento e passione”: alla scoperta delle birre del messinese

Non solo vino. La sezione di Taormina dell’Associazione Italiana Sommelier organizza “ME HOPS – FERMENTO BRASSICOLO MESSINESE”, un evento speciale dedicato al mondo della birra e, in particolare, alle birre prodotte a Messina e nella sua provincia. L’appuntamento è per venerdì 21 giugno 2024 alle ore 19:30 in una location davvero suggestiva: il cortile del Monte di Pietà, nel cuore della città dello Stretto. Durante la serata, i partecipanti potranno vivere un viaggio straordinario attraverso la degustazione di undici birre, provenienti da altrettante aziende del territorio messinese. Questa sarà un’opportunità unica per esplorare in modo tecnico ed emozionale la birra, una delle bevande più antiche e amate al mondo.

Alla scoperta della birre del messinese

Durante l’evento “ME HOPS – FERMENTO BRASSICOLO MESSINESE,” tra le birre in degustazione ci saranno Pils, IPA, IGA, Rauchbier, Lager, Stout e molte altre. Nell’ambito della manifestazione, si terrà anche una masterclass guidata che permetterà di scoprire, attraverso le parole dei produttori stessi, le birre della città di Messina e della sua provincia.

L’evento sarà inaugurato dal Sommelier professionista Gioele Micali, Delegato AIS Taormina, mentre la degustazione sarà condotta da Giuseppe Visalli, Sommelier Ais specializzato in birra. Dopo la degustazione, ci saranno due sorprese food, preparate dagli Ambasciatori del Gusto e Soci AIS Francesco Arena e Lillo Freni.

I posti sono limitati e la partecipazione è possibile solo su prenotazione, seguendo le indicazioni riportate nella locandina.

I produttori presenti e le birre in degustazione

Birrificio Messina doc 15: Birra Doc Cruda

Birrificio Zankle (Messina): Birra Scilla

Rock Brewery (Capo d’Orlando): Birra Paranoid

Azienda agricola Virgona (Salina): Birra Beatrice

Barone Sergio (Messina): Birra LaBaronz

Birrificio Epica (Sinagra): Birra Ares

Birrificio Kottabos ( Rocca di Capri Leone): Birra Moriana

Rooswelt86 (Sinagra): Birra Mechanic

Birrificio Sanbull (Francavilla di Sicilia): Birra Castiddana

Scialla (San Marco d’Alunzio ): Birra Aida

Birra irias (Torrenova): Birra Cincu Tummina.

