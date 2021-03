Aiuti alle associazioni sportive di Messina, Argento: «Quando saranno erogati?»

Ad un mese di distanza dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio delle società ammesse al sostegno per le associazioni sportive di Messina, ancora i contributi non sono stati erogati: lo segnala il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Andrea Argento, che, con un’interrogazione, chiede conto e ragione al sindaco Cateno De Luca.

Si chiama “Time-out. Pronti a ripartire” il progetto lanciato dal Comune di Messina con l’obiettivo di favorire la ripresa delle associazioni sportive cittadine. Le risorse messe a disposizione per l’iniziativa sono, complessivamente, di 300mila euro. «Lo scorso 27 novembre – spiega Argento – è stata emessa un delibera di Giunta, relativa al progetto “Time-out. Pronti a ripartire”, per l’erogazione di misure di sostegno all’attività sportiva delle associazioni cittadine iscritte al Registro CONI/CIP. In seguito, il 19 febbraio 2021, è stato pubblicato l’elenco provvisorio delle società destinatarie dei contributi, eppure a tutt’oggi le associazioni ignorano le modalità e i tempi attraverso le quali il beneficio dovrebbe essere corrisposto».

«Mi chiedo quali siano gli impedimenti per ristorare le Associazioni aventi diritto – prosegue il consigliere pentastellato. Lo sport è in ginocchio ed in grande difficoltà, risultando tra i settori più colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia. Per questo è fondamentale dar loro risposte in tempi brevi, garantendogli la possibilità di programmare la ripartenza».

Nello specifico, il consigliere Andrea Argento chiede al sindaco Cateno De Luca:

se l’iter burocratico attraverso il quale erogare i contributi stessi sia definito o manchi qualche altra procedura;

con quali modalità verranno erogati i contributi visto che nella manifestazione di interesse non è stato né specificato né chiesto alla ASD/SSD in che modo si dovesse procedere all’erogazione;

in che tempistica è prevista la definizione dell'iter burocratico qualora dovessero mancare ancora procedure da espletare nonché l'effettiva erogazione del contributo.

