Agosto Messinese 2023, Cacciotto: «La terza circoscrizione tagliata fuori dagli eventi»

Appena presentato il programma dell’Agosto Messinese 2023 ed è già nata la polemica: a sollevarla è il presidente della III Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, che segnala la mancanza di eventi che coinvolgano il territorio di competenza. «Il cartellone degli eventi – scrive in una nota – che, almeno ad oggi, animerà l’agosto messinese, presentato nella giornata di ieri dall’Amministrazione Comunale, dimostra ancora una volta, a dispetto delle parole, la politica “centralista” di questa Amministrazione e mortifica i territori della Terza Municipalità».

Facciamo un passo indietro. Nella mattinata di ieri, lunedì 31 luglio, la Giunta Basile ha presentato a Palazzo Zanca il cartellone degli appuntamenti programmati per l’estate 2023 a Messina, tra concerti, folklore, arte e tanto altro. Secondo il presidente della III circoscrizione di Messina, Alessandro Cacciotto, però, il calendario presentato dall’Amministrazione avrebbe tralasciato una buona parte della città, in particolare la periferia Sud, concentrandosi maggiormente sul cento e sulla zona Nord.

Questo, sottolinea l’esponente del consiglio circoscrizionale, nonostante le proposte presentate nelle scorse settimane: «La Terza Municipalità – scrive Cacciotto – da marzo e fino ai primi giorni di luglio aveva formulato, attraverso note ufficiali, delle richieste, tra cui almeno la condivisione delle iniziative che si sarebbero dovute tenere nel periodo estivo, puntualmente non riscontrate. Ma la cosa più grave e mortificante è aver lasciato fuori dal cartellone degli eventi estivi i quartieri, le periferie ed i villaggi della Terza Municipalità e non sarà certamente l’eventuale organizzazione di manifestazioni ed eventi a Villa Dante a sovvertire lo stato di fatto delle cose».

Torna quindi il tema del decentramento, che dovrebbe dare maggiore spazio alle periferie: «Il decentramento di cui parla l’Amministrazione Comunale – conclude Alessandro Cacciotto – è, ad oggi, solo uno slogan ed a parlare sono purtroppo i fatti. In tanti quartieri, villaggi e periferie della Terza Municipalità anche quest’estate i residenti continueranno a vivere l’estate lontano dai riflettori, consumando, davanti l’uscio di o sotto casa, una bevanda ghiacciata o scambiando semplicemente quattro chiacchiere in attesa di cadere tra le braccia di Morfeo».

Il calendario presentato dall’Amministrazione nella giornata di ieri è comunque in via di definizione, ma attualmente in zona Sud sembrerebbe esserci in programma solo il Trinacria Arts Festival a Pezzolo.

