Agosto 2021. Il Comune di Messina lancia un bando per eventi a tema “Vara e Giganti”

Anche quest’anno, per rispettare le disposizioni governative anti-contagio, non verranno organizzati i festeggiamenti per l’Agosto messinese, che prevede l’uscita dei Giganti – Mata e Grifone – e la festa della Vara.

Nonostante ciò, il Comune di Messina ha lanciato un bando proprio a tema “Vara e Giganti”. In sostituzione, quindi, dei due appuntamenti con la tradizione più importanti dell’estate messinese, l’Amministrazione promuove un bando per realizzare un calendario di eventi su “Machine festive della Vara e dei Giganti”, ricco di mostre, filmati o conferenze.

L’Assessore alla Cultura Enzo Caruso invita le Associazioni Culturali, i Gruppi Storici, i cultori di Storia Patria, le emittenti televisive a inviare le proprie proposte, entro venerdì 30 luglio, alle ore 11, all’indirizzo:

assessorato.cultura@comune.messina.it

