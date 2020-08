Modellini, dipinti e stampe antiche: tutti i dettagli della mostra sulla Vara e l’agosto messinese

Ci sono diversi modi per raccontare il Ferragosto a Messina, uno di questi è l’esposizione alla Chiesa dei Catalani, organizzata dal Comitato Vara. In assenza della Processione, infatti, in collaborazione con collezionisti e artisti – il Comitato ha organizzato una mostra straordinaria sull’agosto messinese.



«Per tenere viva l’attenzione dei messinesi nei confronti della più antica e partecipata manifestazione popolare che da cinque secoli vede protagonista l’intera comunità messinese». Inaugurata lo scorso 10 agosto, l’esposizione sarà visitabile fino al 31 agosto, alla Chiesa dei Catalani.

Stasera – 14 agosto – alle 19 agli esterni della Chiesa, verrà battuta la medaglia realizzata da Carlo Correnti dedicata alla mancata Processione del 2020 con l’iscrizione: REBUS SIC STANTIBUS VARA IMMOTA MANENT 2020. Presente anche il sindaco Cateno De Luca.

Esposizione Straordinaria per il Ferragosto a Messina

L’esposizione, allestita grazie al sostegno del Monsignor Giuseppe La Speme, della Nobile Arciconfraternita della SS. Annunziata dei Catalani, dall’Associazione Amici del Museo, e con il patrocinio dell’Ufficio Diocesano della Pastorale delTurismo, Tempo Libero e Sport e il Centro Interconfraternale Diocesano, racconterà la storia della Vara.

In mostra, infatti, importanti manufatti, dal celebre modellino della Vara realizzato nel 1756 da Paolo Cara, che servì nel 1926 per la ricostruzione della machina festiva dopo il terremoto del 1908, di proprietà di Nino Quartarone. Passando dalle due tele di Michele Panebianco: la “Vara” di proprietà di Antony Greco e Nicola “u nanu” di Franz Riccobono. Esposti anche due manufatti in terrocotta dei giganti Mata e Grifone (in foto), concessi da Sergio Todesco.

Tra i pezzi in esposizione anche un costume da tamburino messinese che un tempo apriva la processione del Museo Cultura e Musica dei Peloritani di Gesso, curato dal prof. Mario Sarica. E opere d’arte contemporanea come la piccola tela di Enzo Colavecchio e la grande tela del maestro Gregorio Cesareo che raffigura la Vara trainata da messinesi illustri di ieri e di oggi.

Infine ben due medaglie d’argento coniate appositamente per l’occasione dagli orafi messinesi Alfredo e Carlo Correnti. Il primo autore di una placca recante nel dritto Maria SS. Assunta ed al rovescio la Vara. Mentre Carlo è autore di una medaglia che ricorderà la mancata processione del 2020 che reca da un lato una raffigurazione del carro dell’Assunta e dall’altro l’iscrizione: REBUS SIC STANTIBUS VARA IMMOTA MANENT 2020.

Questa medaglia verrà ufficialmente battuta negli esterni della chiesa dei Catalani il 14 Agosto alle ore 19.00 alla presenza del Sindaco Cateno De Luca. Per l’occasione gli esterni della chiesa saranno illuminati tradizionalmente dalla ditta “ArteLuce” del Gruppo Raimondo di Barcellona Pozzo di Gotto.

Quando e come visitare la mostra sull’Agosto messinese

L’esposizione straordinaria dell’agosto messinese è visitabile fino al 31 agosto, dalle 18.00 alle 20.00

L’accesso alla mostra sarà consentito secondo le disposizioni anticovid, le iniziative del Comitato Vara verranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook Museo Vara e Giganti.

