Agevolazioni TARI a Messina. Gioveni: «Quando la delibera in Consiglio per l’approvazione?»

Scaduti i termini per il pagamento della prima rata TARI, in Consiglio Comunale a Messina non è però ancora approdata la delibera di Giunta contenente le agevolazioni previste per le famiglie a basso reddito. A segnalarlo è il consigliere comunale Libero Gioveni, che chiede un’accelerazione: «Se continua questo trend – commenta – vi è il serio rischio che si giunga alla scadenza della seconda rata fissata al 30 novembre con le graduatorie dei beneficiari ancora non pubblicate».

Lo scorso 9 agosto la Giunta Basile ha approvato la delibera n. 405 contenente le riduzioni sulla tassa sui rifiuti che il Consiglio Comunale dovrà poi valutare e approvare. Ancora, però, il documento non è approdato neanche in Commissione, fase propedeutica al successivo approdo in Aula e alla votazione.

I tempi preoccupano il consigliere comunale Libero Gioveni: «Ieri – scrive l’esponente di Fratelli d’Italia in una nota – è già scaduta la prima rata della Tari e ancora oggi in Consiglio Comunale non è giunta la delibera per le riduzioni ed esenzioni del tributo, con buona pace dei disorientati contribuenti potenziali beneficiari delle agevolazioni!».

«Parecchi cittadini – aggiunge – che in linea di massima si ritrovano a possedere i requisiti stabiliti dall’Amministrazione (ma che occorre ricordare possono essere modificati dal Consiglio) non hanno inteso pagare la prima rata scaduta ieri proprio perché pensano di rientrare nell’esenzione totale, mentre altri hanno voluto versare il tributo con questo dubbio».

Il consigliere Libero Gioveni chiede quindi un’accelerazione, considerando anche che ancora ci sono diversi passaggi necessari prima che le agevolazioni per la TARI a Messina vengano approvate: innanzitutto l’esame in Commissione consiliare, poi l’esame in Consiglio Comunale, che potrebbe comportare emendamenti e quindi modifiche. Una volta approvato, ci saranno i tempi tecnici dell’ufficio per la redazione del bando, la pubblicazione della graduatoria e l’esame di eventuali ricorsi. Insomma, i tempi stringono.

Per queste ragioni, Libero Gioveni ha chiesto alla consigliera Margherita Milazzo, presidente della Commissione Bilancio, di sollecitare la trasmissione della delibera.

(15)