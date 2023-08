Agevolazioni TARI a Messina: online la delibera di Giunta con i criteri per l’assegnazione

Online la delibera di giunta che prevede alcune agevolazioni sulla TARI di Messina per le persone in stato di disagio economico. L’importo da stanziare è di 600mila euro, da dividere in due categorie. Vediamo le riduzioni previste e chi ne avrà diritto.

Come previsto dal Regolamento TARI presentato dall’Amministrazione Basile e approvato dal Consiglio Comunale, con delibera numero 405 del 9 agosto 2023 la Giunta propone i criteri per l’assegnazione delle agevolazioni sulla tassa dei rifiuti di Messina, da finanziare con risorse provenienti dall’esercizio 2023 del bilancio di previsione 2023/2025. Il provvedimento, proposto dall’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

Agevolazioni TARI a Messina: i criteri

Le agevolazioni sulla TARI di Messina sono indirizzate a famiglie con reddito ISEE fino a 13.500,00 euro e a persone ultrasettantenni, unico componente del nucleo familiare, con invalidità del 100% e con un ISEE fino a 13.500,00 euro.

Categoria A

Il 94% degli importi previsti dal comma 1 dell’articolo 24 del “Regolamento per la gestione della TARI” di Messina – dedicato alle “altre agevolazioni” –, prevede agevolazioni per i contribuenti con un reddito ISEE del nucleo familiare fino a 13.500,00 euro. In tal senso verrà stilata una graduatoria redatta, tenendo presente che:

A) i contribuenti utilmente collocati in graduatoria fino al numero 500 godranno di una esenzione totale del tributo; B) i contribuenti utilmente collocati in graduatoria dal n° 501 al n° 1.000 saranno esentati dal pagamento di 2 rate del tributo.

Le graduatorie per la categoria “A” sarà formulata, sino alla concorrenza dei fondi pari a 564mila euro in ordine crescente di reddito ISEE e avrà la precedenza il nucleo familiare in cui è presente il maggior numero di componenti; in caso di ulteriore parità avrà la precedenza l’intestatario dello stato di famiglia di età più elevata.

Categoria B

Il restante 6% dell’importo previsto per le agevolazioni, pari a 36mila euro saranno invece utilizzati per i contribuenti ultrasettantenni, unico componente del nucleo familiare, con invalidità del 100% e con un ISEE fino a 13.500,00 euro.

la graduatoria sarà stilata in ordine crescente di ISEE.

a parità di reddito ISEE avrà la precedenza il contribuente più anziano.

