Acqua contaminata da gasolio a Messina, AMAM: «Resta il divieto di uso potabile in area gialla»

Ultimi aggiornamenti dall’AMAM in merito al caso dell’acqua contaminata con gasolio in alcune zone di Messina. I parametri in area gialla, comunica l’Azienda, sono conformi, ma permangono il divieto di utilizzo potabile dell’acqua e l’obbligo di sanificare i serbatoi.

A seguito della rilevazione di gasolio nell’acqua distribuita dalla rete idrica in alcune zone della città dello Stretto lo scorso giugno 2023, l’AMAM ha avviato una serie di campionature i cui esiti, oggi, appaiono confortanti. Permane, in ogni caso, l’obbligo di attenersi alle ordinanze emanate dal 13 al 21 giugno dal sindaco di Messina, Federico Basile.

«Resta confortante – sottolinea l’Azienda Meridionale Acque Messina – l’esito delle campionature eseguite costantemente nei diversi punti della rete idrica in cui avviene l’erogazione e permane il monitoraggio da parte di AMAM SpA sulla qualità dell’acqua erogata».

Fatte ulteriori verifiche, l’AMAM e il Comune di Messina daranno ulteriori comunicazioni ai cittadini in merito al futuro ritorno alla potabilità dell’area. Intanto, però, permane il divieto di uso potabile dell’acqua, così come l’obbligo di bonifica di tutti gli impianti privati contaminati. In questo periodo, l’Azienda manterrà attivi i suoi presidi sul territorio a supporto dei residenti della zona interessata: saranno quindi ancora presenti le autobotti con acqua potabile, messe a disposizione nei giorni scorsi.

Rimangono sempre attivi anche i contatti per segnalare ogni pronto intervento: il numero di telefono 0903687722 o la pagina Facebook ufficiale dell’AMAM. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore e nei prossimi giorni

