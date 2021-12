Achille Lauro, Carmen Consoli e Nino Frassica a Messina: riconfermati i concerti di piazza Duomo

Novità sui concerti di piazza Duomo previsti tra Natale e Capodanno, il sindaco di Messina Cateno De Luca ha annunciato che, alla fine, Achille Lauro, Nino Frassica e Carmen Consoli si esibiranno nelle date previste, perché a quanto pare si è trovato un accordo. Ancora in forse Colapesce e Dimartino.

Nei giorni scorsi, il sindaco Cateno De Luca aveva comunicato che alcuni del concerti previsti a piazza Duomo sarebbero saltati perché non erano state accettate alcune clausole del contratto proposto dal Comune di Messina. Pochi minuti fa, il Primo Cittadino ha annunciato che, invece, si è riusciti a recuperare tre degli artisti in questione. Riconfermati Achille Lauro, Nino Frassica e Carmen Consoli. Ancora in forse Colapesce e Dimartino, che si sarebbero dovuti esibire in concerto il 2 gennaio a Messina.

Di seguito, quanto comunicato dal sindaco Cateno De Luca: «Ho finito ora con l’assessore Gallo di definire gli ultimi dettagli per quanto riguarda i grandi eventi. È giusto darne atto, anche perché c’è tanta attesa. Riccardo Fogli domani sera, i Tinturia il 26 dicembre, la nuova compagnia di canto popolare il 28. Il 31 dicembre ci saranno Nino Frassica e i lost plaggers e Carmen Consoli. Saranno a Messina a chiudere l’anno e ad aprire il 2022. Dopodiché ci sarà anche Marina Rei e il Dj Set con Leo Lippolis il 31 dicembre. Stiamo trattando anche il recupero di giorno 2 gennaio (erano previsti Colapesce e Dimartino, ndr). Il 30 dicembre ci sarà Achille Lauro».

Quindi, in ordine, i concerti confermati a piazza Duomo sono:

il 21 dicembre Riccardo Fogli;

il 26 dicembre i Tinturia;

il 28 dicembre la Nuova Compagnia di Canto popolare;

il 30 dicembre Achille Lauro;

il 31 dicembre Nino Frassica, Carmen Consoli e Marina Rei.

