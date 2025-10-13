ABC Amici dei Bimbi in Corsia Messina: chi sono, cosa fanno e come diventare volontari

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 i volontari dell’Associazione ABC Amici dei Bimbi in Corsia di Messina sono scesi in piazza per i piccoli ospedalizzati del Policlinico di Messina. A Piazza Cairoli, i volontari si sono impegnati nella consegna di piantine in cambio di un contributo economico con l’iniziativa “Giornate in Piazza”. Il ricavato delle donazioni è destinato alla realizzazione di progetti per migliorare gli ambienti e la permanenza dei bambini ricoverati nei Reparti Pediatrici dell’ospedale messinese.

Il mondo di ABC

Durante le giornate, i volontari ABC hanno anche illustrato le attività dell’Associazione e dato informazioni su come diventare volontario.

A Piazza Cairoli, Graziella D’Andrea del consiglio direttivo di ABC Amici dei Bimbi in Corsia ha raccontato l’associazione ai microfoni di Normanno.

«Da sedici anni siamo qui. La nostra Giornata in Piazza ormai è una giornata istituzionale. Lo slogan è un bel gioco di parole: piantala con l’indifferenza. Noi di ABC facciamo attività in reparto con i bambini. Il pomeriggio giochiamo, la sera leggiamo le favole e oltre a questo che è l’attività principale, vivendo nei reparti, ci rendiamo conto che le esigenze sono tante. Le mamme hanno bisogno delle poltrone letto perché ci sono delle degenze molto lunghe. Nel padiglione NI, che racchiude la pediatria, la chirurgia, le neuropsichiatria ecc., i bambini vengono da tutta la Sicilia e la Calabria. Ci sono degenze lunghe, bimbi piccoli e mamme che devono dormire per tanto tempo. Come poltrone letto, ne abbiamo regalate davvero tante con le donazioni. Non solo: servono anche lavatrici perché le mamme devono lavare i vestiti, servono i televisori per le stanze» – ha spiegato.

Graziella D’Andrea ha poi ricordato tutti i lavori importanti che ABC Amici dei Bimbi in Corsia di Messina ha portato avanti.

«Noi chiediamo a tutte le persone che ci seguono di sostenerci con delle donazioni. Quando servono donazioni importanti, le chiediamo ai privati e abbiamo trovato sempre le porte aperte. Il punto è che sanno che siamo concreti e operativi. Per noi la cosa più importante è quella di fare i nostri turni in reparto. Il lunedì e il mercoledì sera leggiamo le favole e il venerdì pomeriggio giochiamo con i bambini. Adesso, probabilmente, faremo un altro turno il giovedì pomeriggio perché abbiamo tanti volontari e tra poco inizierà un corso» – ha continuato a spiegare.

Diventare un membro degli Amici in Corsia di Messina

Diventare un volontario in un reparto pediatrico non è semplice e immediato e non è per tutti. Come si diventa volontari dell’Associazione ABC Amici dei Bimbi in Corsia di Messina? Anche questo, ce l’ha spiegato Graziella d’Andrea.

«A novembre patirà un corso, sul nostro sito è presente un form da compilare. C’è un corso di accesso di tre incontri per spiegare le attività in reparto, un piccolo colloquio e attività per vedere anche la capacità di ascolto. Ci sono 60 ore di tirocinio da svolgere e servono a capire se il volontario sta bene, è soddisfatto, se trova sé stesso. Non solo; questo serve anche a noi per capire se quella persona può andare bene. Non è per tutti. Il corso di accesso non significa che il volontario entra e diventa volontario» – ha sottolineato.

Inoltre, ha concluso: «si tratta di un ambiente delicato. Noi entriamo in reparti come la neuropsichiatria infantile e abbiamo dei tutor che controllano l’attività degli aspiranti volontari. Se alla fine del tirocinio ci rendiamo conto che c’è un feedback positivo, l’aspirante viene proclamato volontario e diventa uno di noi. Al momento siamo un centinaio e per il corso di novembre abbiamo già tante iscrizioni sia da Messina che dalla provincia. Tutto questo è ABC, noi siamo questo, noi facciamo questo».

