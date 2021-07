Abbonamento speciale estate: l’iniziativa di ATM Messina dedicata agli under 35

ATM Messina ha creato l‘abbonamento speciale estate, dedicato agli under 35. Per chi non ha voglia di guidare per andare nel proprio lido preferito, per chi vuole raggiungere gli amici e divertirti in sicurezza… L’idea di un abbonamento estivo a prezzo scontato nasce per promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici tra i più giovani, sia nelle ore diurne, sia nelle ore notturne, ma anche per migliorare la vivibilità e la sicurezza delle strade cittadine.

Arriva l’abbonamento speciale estate dell’ATM Messina

L’abbonamento speciale promosso dall’ATM Messina sarà valido fino al 20 settembre. Lo potrai utilizzare:

su tutte le linee cittadine, sia tram che bus

nelle ore diurne e notturne

Già da oggi – venerdì 16 luglio – l’abbonamento speciale estate è acquistabile in tutte le biglietterie ATM, al costo di 35 euro.

(10)