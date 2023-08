Abbonamenti scontati per bus, tram e parcheggi a Messina: le domande dal 1° settembre all’ATM

Al via il conto alla rovescia per MoveMe: saranno aperte da domani, venerdì 1° settembre 2023, le domande per gli abbonamenti scontati a bus, tram e parcheggi di interscambio di ATM a Messina. Sulla piattaforma dedicata è già partito il conto alla rovescia. Vediamo tutte le informazioni utili per presentare l’istanza.

MoveMe: abbonamenti scontati ATM a Messina

Dopo il successo della prima tornata, ATM Messina replica MoveMe e riapre le domande per gli abbonamenti scontati a bus, tram e parcheggi di interscambio indirizzati ai residenti, ma anche agli studenti o ai lavoratori fuori sede di Messina.

Nel dettaglio, attraverso l’iniziativa MoveMe sarà possibile sottoscrivere:

un abbonamento annuale di 20 euro per bus e tram ;

per ; un abbonamento annuale per i parcheggi di interscambio a 100 euro.

L’agevolazione “Move Me”, ricordiamo, non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura che abbiano ad oggetto il Trasporto pubblico locale (ad esempio il Bonus Trasporti o il Programma Sperimentale Casa – Scuola – Lavoro del MATTM).

Chi può fare domanda e come

L’abbonamento speciale scontato MoveMe a bus, tram e parcheggi di interscambio ATM è indirizzato a:

tutti i cittadini residenti , domiciliati o aventi dimora abituale nel comune di Messina,

, o aventi nel comune di Messina, gli studenti che, pur non essendo residenti a Messina, attestino di essere iscritti a un Istituto scolastico o all’Università della città dello Stretto.

che, pur non essendo residenti a Messina, attestino di essere iscritti a un Istituto scolastico o all’Università della città dello Stretto. lavoratori autonomi o dipendenti che attestino di avere la sede principale della propria attività lavorativa nel territorio comunale di Messina, di essere iscritti in un albo professionale della provincia di Messina;

autonomi o dipendenti che attestino di avere la sede principale della propria attività lavorativa nel territorio comunale di Messina, di essere iscritti in un albo professionale della provincia di Messina; le persone portatrici di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, anche se non residenti a Messina.

Sarà possibile presentare richiesta per MoveMe attraverso la piattaforma disponibile sulla pagina dedicata del portale dell’Azienda Trasporti, a partire da domani, venerdì 1 settembre, e fino al 28 ottobre 2023. La richiesta è personale, una per ciascun richiedente. I documenti vanno allegati esclusivamente in formato fotografico.

