A Milazzo arriva l’Allinparty 2023: il festival sportivo dedicato all’inclusione

Tre giorni dedicati allo sport, all’intrattenimento, ai talk, ma soprattutto all’inclusione: a Milazzo arriva la quarta edizione dell’Allinparty, il festival sportivo dedicato a tutti. La rassegna sportiva è promossa da Mediterranea Eventi, dall’Associazione BIOS, dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dal tour operator Triptop; in partnership con il Comune di Milazzo e i patrocini dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia e del Comitato Italiano Paralimpico.

«Siamo felici di tornare a parlare dell’Allinparty – ha detto Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi –, in questi mesi abbiamo continuato a lavorare con costanza per realizzare un evento sempre più coinvolgente e aperto a tutti. L’obiettivo è garantire un’inclusione sempre più ampia e una partecipazione sempre più massiccia tra persone con disabilità e normodotati, ricordando che l’unica regola alla base di qualsiasi torneo sportivo è quella di giocare nelle stesse condizioni previste per gli atleti con disabilità, puntando a rendere più omogenee possibili le condizioni di partecipazione». L’appuntamento è dal 25 al 27 agosto al Mediterranea Club di Milazzo.

A Milazzo c’è l’Allinparty 2023

Tantissime le discipline sportive in programma per questa quarta edizione dell’Allinparty: dal calcio amputati al tennis in carrozzina, passando per rugby in carrozzina, basket in carrozzina, baskin, beach sitting volley, tennistavolo, calcio balilla, beach hockey, vela, burraco, beach bocce, tiro con con l’arco, tiro a segno, fitness e softair.

Come nelle edizioni precedenti, anche per il 2’23 il festival coinvolgerà il tessuto sportivo cittadino, con tantissime associazioni sportive e di volontariato del territorrio pronte a supportare e partecipare alla manifestazione, ma anche Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione ed Enti del Terzo Settore.

Che cos’è l’Allinparty?

L’Allinparty è una mega convention sportiva rivolta a persone con disabilità ma “aperta indistintamente a tutti”, la cui partecipazione è completamente gratuita.

Il Progetto Allinparty nasce dalla partecipazione di Mediterranea Eventi, Associazione Italiana Sclerosi Multipla ed Associazione Bios al Bando OSO (Ogni Sport Oltre) della Fondazione Vodafone Italia, prefiggendosi lo scopo principale di contribuire ad abbattere le barriere tra sport e disabilità promuovendo l’inclusione non soltanto per mezzo della pratica di attività fisica, ma anche attraverso momenti di incontro, confronto, divertimento, intrattenimento, e soprattutto di grandi emozioni.

L’idea è quella di diffondere tutti i valori positivi legati alla manifestazione stessa e creare un continuum legato all’attività sportiva nei confronti di disabili 365 giorni l’anno, che non si esaurisca con l’evento ma proprio la manifestazione possa proporsi da stimolo per avviare questo percorso.

A questo link per rimanere aggiornati sul programma.

