A Messina torna la “Festa sotto le Stelle”: a chi andranno i premi “Medico di Carità” 2023

Tempo di solidarietà a Messina: torna la “Festa sotto le Stelle” organizzata da Terra di Gesù Onlus, insieme all’ormai tradizionale Premio “Medico di Carità”. L’appuntamento è fissato per domenica 25 giugno 2023, alle ore 20.30, all’Oasi Madonna del Sorriso (Salita Pace). Una serata dedicata al buon cibo e alla musica.

Terra di Gesù è un’associazione Onlus, presieduta dal dottor Francesco Certo, che da anni a Messina si occupa degli ultimi, di chi è senza dimora e di chi ha bisogno di sostegno, fornendo visite mediche, farmaci, generi alimentari e di prima necessità, ma anche giocattoli per i più piccoli. In tantissime farmacie della città dello Stretto è sempre possibile trovare la Cesta del Buon Pastore, iniziativa organizzata insieme a Federfarma e all’Ordine dei Farmacisti di Messina per raccogliere medicine per i meno fortunati.

Come ogni anno, Terra di Gesù Onlus organizza una “Festa sotto le Stelle”, un evento di beneficenza pensato anche per ringraziare chi collabora con l’associazione e assegnare degli attestati di merito. La “Festa sotto le stelle” è giunta alla sua nona edizione, mentre quella di questo giugno 2023 sarà la settima per il Premio “Medico di Carità”. I medici premiati nel corso della serata saranno: Nino D’Andrea, Massimo Cerniglia, Grazia Lemma, , Antonio Toscano, la Chirurgia generale a indirizzo oncologico del professore Giuseppe Navarra, il CIRS di Messina, Giuseppe Saitta e Marilena Briguglio.

L’evento, di beneficenza, sarà condotto dalla giornalista Marina Bottari. Si esibiranno la cantante Barbara Arcadi, Riccardo Pirrone, Agatino La Valle, Pierferdinando Orlandi, Mariella Costantino, Michele Careno. Coreografia Rossana Gargano. Direzione Artistica Gianni Rizzo. Per partecipare all’evento occorre chiamare il numero 3775298805. Il biglietto ha il costo di 10 euro.

