A Messina torna il TedXCapoPeloro: svelati i 7 speaker dell’edizione 2021

Tutto pronto a Messina per il TEDxCapoPeloro. L’evento si svolgerà sabato 4 dicembre, alle ore 14.00, presso il Palacultura “Antonello” di Viale Boccetta, 373. Fino a domenica 28 novembre i biglietti sono a prezzo scontato in occasione del black friday. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’evento più ispirazionale dell’anno.

Il tema del TEDxCapoPeloro 2021 sarà: “R-Evolution”. La pandemia ha portato con sé un periodo di cambiamenti, fatto di abitudini stravolte ma anche di nuove sfide. Da ciò nasce l’interrogativo: Come ripartire da nuove consapevolezze? È necessaria un’evoluzione o una rivoluzione?

Attraverso talk ispirazionali, il TEDxCapoPeloro torna dopo l’edizione 2019 per far riflettere il suo pubblico su come spesso l’inaspettato possa creare, con un po’ di coraggio, cambiamenti sorprendenti.

A guidare i partecipanti in questo percorso saranno 7 speaker di altissimo livello:

Lelio Bonaccorso , fumettista e illustratore;

, fumettista e illustratore; Enzo Cimino , sound designer;

, sound designer; Letizia Bucalo Vita, comunicatrice sociale e fundraiser;

comunicatrice sociale e fundraiser; Salvatore Savasta , professore ordinario di Fisica Teorica della Materia;

, professore ordinario di Fisica Teorica della Materia; Rocco Rossitto , Communication & Marketing Manager;

, Communication & Marketing Manager; Donatella Termini , professore ordinario di Ingegneria Idraulica;

, professore ordinario di Ingegneria Idraulica; Mario Mirabile, Co-fondatore, vicepresidente esecutivo e project manager di South Working.

Ognuno di loro interpreterà il concetto di evoluzione e rivoluzione attraverso la propria esperienza personale e professionale. L’obiettivo, però, è uno solo: ispirare ed emozionare i partecipanti, facendo vedere loro il mondo da un altro punto di vista.

Il programma completo dell’evento e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul portale ufficiale del TEDxCapoPeloro (a questo link).

Sconto black friday per il TEDxCapoPeloro

Prendere parte al TEDxCapoPeloro 2021 è semplicissimo. Basta acquistare il proprio biglietto sul portale online Eventbrite e presentarsi giorno 4 dicembre, alle ore 14:00, al Palacultura di Messina.

Fino a domenica 28 novembre sarà possibile acquistare il biglietto del TEDxCapoPeloro 2021 ad un prezzo scontato del 20%. Per poter usufruire della promozione è necessario inserire il codice blackfriday durante la fase di acquisto, collegandosi a questo link.

Lo sconto è valido anche per gli studenti, per cui è già previsto un prezzo agevolato e che potranno, così, usufruire di una doppia offerta.

Cos’è il TedX?

TEDx nasce da TED (Technology, Entertainment, Design), un’organizzazione no-profit che ha come obiettivo la condivisione di “idee che meritano di essere diffuse”. Nel suo evento annuale, TED mette insieme i principali pensatori e innovatori del mondo che raccontano le loro idee e le loro esperienze in presentazioni di massimo 18 minuti. La Conferenza annuale di TED si tiene a Long Beach in California ma, proprio per poter condividere idee anche fuori dai confini americani, l’organizzazione ha lanciato un programma di eventi locali, chiamato TEDx (dove la “x” sta a indicare un evento organizzato in modo indipendente). L’obiettivo di un TEDx, quindi, è quello di dare a livello locale la possibilità di vivere un’esperienza simile a quella di una conferenza TED.

Cos’è Startup Messina

L’Associazione Startup Messina nasce nella Città dello Stretto nel 2015, con lo scopo di promuovere la cultura d’impresa, l’innovazione e lo sviluppo del territorio in ambito sociale, economico e culturale, oltre supportare la costituzione di nuove imprese, con particolare attenzione all’area del Mediterraneo. Gli obiettivi dell’Associazione sono il voler offrire momenti di incontro per imprenditori e innovatori ed essere punto di riferimento per mettere a sistema opportunità, competenze ed energie.

