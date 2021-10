A Messina torna il TEDx: il format dedicato alla condivisione delle idee

L’appuntamento con il TEDx è fissato per il 4 dicembre, data in cui Messina ospiterà una nuova edizione del TEDxCapoPeloro, organizzato dall’associazione Startup Messina. Il tema di quest’anno sarà: “R-Evolution”.

«La pandemia – scrivono i responsabili – ha portato con sé un periodo di cambiamenti, fatto di abitudini stravolte ma anche di nuove sfide. Da ciò nasce l’interrogativo: come ripartire da nuove consapevolezze? È necessaria un’evoluzione o una rivoluzione?».

A Messina sta tornando il TEDx

Attraverso talk ispirazionali, il TEDxCapoPeloro vuole far riflettere il pubblico su come spesso l’inaspettato possa creare, con un po’ di coraggio, cambiamenti sorprendenti. A guidare i partecipanti in questo percorso saranno speaker di altissimo livello.

Ognuno di loro interpreterà il concetto di evoluzione e rivoluzione attraverso la propria esperienza personale e professionale. L’obiettivo, però, è uno solo: ispirare ed emozionare i partecipanti, facendo vedere loro il mondo da un altro punto di vista.

Il programma completo dell’evento e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul portale ufficiale del TEDxCapoPeloro.

Come partecipare

Per partecipare al TEDxCapoPeloro 2021 è sufficiente acquistare il proprio biglietto sul portale online Eventbrite e presentarsi giorno 4 dicembre, alle ore 14:00, al Palacultura di Messina.

I biglietti sono già in vendita in early bird al prezzo scontato di 30 euro, per gli studenti è previsto un ulteriore ribasso a 21 euro.

Cos’è il TEDx

Acronimo di Technology, Entertainment, Design, il TEDx è un’organizzazione no-profit che ha come obiettivo la condivisione di “idee che meritano di essere diffuse”. Nel suo evento annuale, TED mette insieme i principali pensatori e innovatori del mondo che raccontano le loro idee e le loro esperienze in presentazioni di massimo 18 minuti.

La Conferenza annuale di TED si tiene a Long Beach in California ma, proprio per poter condividere idee anche fuori dai confini americani, l’organizzazione ha lanciato un programma di eventi locali, chiamato TEDx (dove la “x” sta a indicare un evento organizzato in modo indipendente). L’obiettivo di un TEDx, quindi, è quello di dare a livello locale la possibilità di vivere un’esperienza simile a quella di una conferenza TED.

(in video, un recap dell’edizione 2018)

L’associazione Startup Messina

L’Associazione Startup Messina nasce nella Città dello Stretto nel 2015 con lo scopo di promuovere la cultura d’impresa, l’innovazione e lo sviluppo del territorio in ambito sociale, economico e culturale, oltre che supportare la costituzione di nuove imprese, con particolare attenzione all’area del Mediterraneo. Gli obiettivi dell’Associazione sono il voler offrire momenti di incontro per imprenditori e innovatori ed essere punto di riferimento per mettere a sistema opportunità, competenze ed energie.

