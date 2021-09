A Messina sit-in a sostegno della popolazione afghana

In città proseguono le azioni a sostegno della libertà della popolazione afghana. Il Circolo Arci Thomas Sankara e altre 18 associazioni cittadine, infatti, parteciperanno alla mobilitazione nazionale – promossa da Cisda – prevista sabato 11 settembre con un sit-in alle 17:00 a Piazza Unità d’Italia, davanti alla Prefettura di Messina.

«Un sit-in – si legge nella nota del Circolo Arci – per chiedere il non riconoscimento del governo talebano e sostenere le richieste delle donne afghane. Un documento redatto da RAWA, l’organizzazione delle donne nata nel 1977, e dagli altri soggetti resistenti della società civile afghana verrà consegnato alla prefetta di Messina».

A Messina continua la mobilitazione a sostegno della popolazione afghana

Già lo scorso 3 settembre, il Circolo Arci Thomas Sankara di Messina aveva dato inizio a una discussione sulla questione afghana, ponendo l’attenzione sulla resistenza delle donne. Adesso è stato redatto un testo che verrà consegnato al Prefetto di Messina Cosima Di Stani, durante il sit-in di sabato 11 settembre.

«L’invasione – si legge nel testo – dell’Afghanistan da parte degli USA e dei paesi NATO, fatta con il pretesto di sconfiggere il terrorismo e liberare le donne, è stata un gigantesco fallimento. La guerra ha prodotto 241.000 vittime e oltre 3,5 milioni di sfollati.

Oggi l’Afghanistan produce il 90% dell’eroina mondiale, la corruzione all’interno delle cosiddette istituzioni afghane ha raggiunto livelli spaventosi (l’Afghanistan è al 165esimo posto su 180 paesi nelle statistiche di Transparency International) e il paese ha pochissime e gravemente carenti infrastrutture, scuole, ospedali.

In questi 20 anni di occupazione militare gli USA hanno speso 2.300 miliardi di dollari, la Germania 19 miliardi di euro e l’Italia 8,7 miliardi di euro. La “liberazione delle donne” non è stata garantita: l’87% delle donne afghane è ancora analfabeta; le donne che hanno avuto la possibilità di studiare e lavorare costituiscono un’esigua minoranza, usata dall’Occidente per dimostrare il successo dell’occupazione. Quanto al terrorismo, oggi in Afghanistan è più che mai rampante; il paese è stato regalato ai talebani, dal 2015 è attiva la violentissima cellula ISIS Khorasan e i signori della guerra a cui nel 2001 la coalizione di potenze occidentali ha dato il potere sono pronti a rialzare la testa nel caso in cui i talebani non assicurino loro una fetta della torta.

Cosa viene chiesto:

non forniscano nessun riconoscimento al regime dei talebani ,

, avviino azioni di supporto alle forze laiche e democratiche afghane come RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan e Hambastagi,

come RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan e Hambastagi, dicano “basta” a imperialismo, militarismo, fascismo e fondamentalismo religioso e smettano di usare i diritti delle donne per altri interessi,

cessino la politica di contenimento delle migrazioni fondata sull’esternalizzazione e la militarizzazione delle frontiere e cancellino qualsiasi pratica di respingimento e detenzione,

organizzino ponti aerei per l’evacuazione immediata di coloro che sono in pericolo,

per l’evacuazione immediata di coloro che sono in pericolo, blocchino, anche attraverso il disinvestimento nell’industria degli armamenti, il ciclo perverso delle “guerre infinite” che imprigiona l’Afghanistan e buona parte delle popolazioni del Medioriente,

istituiscano un osservatorio speciale per il monitoraggio delle violazioni dei diritti delle donne e dei diritti umani in Afghanistan,

per il monitoraggio delle violazioni dei diritti delle donne e dei diritti umani in Afghanistan, cessino di ubbidire in silenzio ai diktat degli Stati Uniti e di partecipare alle loro guerre, che portano solo più fondamentalismo, più emigrazione, più povertà; rendano conto del loro operato in questi lunghi 20 anni di guerra in Afghanistan».

Chi aderirà al sit-in di Messina:

ANPI Provinciale MESSINA

ANPI sezione comunale ALDO NATOLI

circolo ARCI PARADISO PER TUTTI

ABAREKA’ NANDREE Odv

ANYMORE onlus

ARTICOLO UNO – Messina

ASSOPACE Palestina – Messina

CAMBIAMO MESSINA DAL BASSO

Coordinamento Donne CGIL – Messina

HUMAN

ITALIA NOSTRA

LELAT

LIBERAZIONE QUEER+ Messina

+EUROPA

Piccola Comunità NUOVI ORIZZONTI

PAP Potere al Popolo – Messina

SAE – Messina

TENDA DELLA PACE

Per aderire:

manda una mail a circolosankara@hormail.com

manda un messaggio whatsApp al 320 948 8331

comunicalo alla libreria Colapesce dove continua la raccolta fondi per la resistenza delle donne afghane

