A Messina si festeggiano i 100 anni del CNR: gli appuntamenti da Mortelle al MuMe

Dal 20 al 22 giugno Messina celebra i 100 anni del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) con una tre giorni dedicata alla scienza, ma anche alla storia del più importante ente scientifico pubblico del Paese. Oltre 100 ricercatori e ricercatrici, attivi nella biomedicina e nella ricerca traslazionale, si incontreranno in città per il Retreat scientifico: evento annuale, in programma al CNR IRIB di Mortelle, in cui i partecipanti avranno la possibilità di discutere le loro attività di ricerca.

Sempre a Mortelle, il 22 giugno, il Direttore della Clinica COT, Marco Ferlazzo presenterà il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub. «L’obiettivo – si legge nella nota – è creare un polo per l’innovazione in ambito sanitario e biomedicale, nato in Sicilia, che coinvolge enti e aziende che da anni, con un lungo track record di successi, lavorano per lo sviluppo di queste tematiche al centro del Mediterraneo». Tra i partner del progetto anche Foresight Consulting, Consorzio ELIS, Fondazione Don Gnocchi, Fondazione Policlinico Università Campus Bio-Medico, Laboratorio Farmaceutico Erfo, BCC Pachino, Exactech Italia, PricewaterhouseCoopers, Servizi Socio Riabilitativi, Kreion.

A Messina si festeggia il Centenario del CNR

Non solo scienza, ma anche arte: i festeggiamenti del Centenario del CNR, infatti, proseguiranno al Museo Regionale di Messina, per “Racconti e Ritratti di Medicina e Malattia. Un’evoluzione tra scienza, arte e letteratura”: mostra in programma mercoledì 21 giugno, alle 18.00. «L’esposizione – continua la nota – è costituita da sei “stanze” che ospitano e descrivono alcuni tipi emblematici e ricorrenti: la peste, la malattia mentale, il cancro, la cecità, i bambini, il rapporto tra medico e malato. L’edizione di Messina si arricchisce di un’ulteriore stanza dedicata ai disturbi dello spettro autistico». A seguire, previsto il “Coffee Talk – Arte e Neuroscienze” con il Direttore Scientifico dell’IRCCS, Angelo Quartarone e le Glorius4: durante l’incontro si parlerà di come il cervello possa cambiare praticando l’arte. Modera Marco Ferrazzoli.

A questo link le tappe storiche del CNR.

